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"Шкільне перемир'я": 18 обстрілів, 2 бійців ЗСУ поранені

Субота, 26 серпня 2017, 06:57
Шкільне перемир'я: 18 обстрілів, 2 бійців ЗСУ поранені

За минулу добу бойовики 18 разів відкривали вогонь в зоні АТО, в результаті чого двоє українських військових отримали поранення.

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО на сторінці в Facebook.

"Перша доба "шкільного перемир’я" у районі проведення АТО, на жаль, не пройшла повністю спокійно. Якщо вдень кількість збройних провокацій з боку противника була мінімальною, то ближче до вечора бойовики дещо активізували обстріли наших позицій", - йдеться в повідомленні.

Зокрема напружена ситуація зберігається в районі Авдіївської промзони. Тут протягом декількох годин терористи вели вогонь по опорних пунктах сил АТО з гранатометів, великокаліберних кулеметів, стрілецької зброї.

Крім того бойовики випустили по українських позиціях 10 мін калібру 120 мм.

"Враховуючи, що обстріл ворога був досить агресивний, цілеспрямований і напряму загрожував нашим військовим, сили АТО відкрили вогонь у відповідь. У результаті цього протистояння двоє українських бійців отримали поранення", - відзначили в штабі.

 Також сепаратисти відкривали вогонь в районі шахти Бутівка.

На Маріупольському напрямку бойовики стріляниною зі стрілецької зброї намагалися спровокувати українських військових на підступах до Талаківки, Гнутового, Павлопіля, Лебединського, Широкиного і Чермалика.

На Луганському напрямку бойовики майже повністю дотримувалися режиму припинення вогню. Тут за добу терористи тільки один раз відкрили неприцільний вогонь в районі Малинового.

Як відомо, 22 серпня лідери держав "нормандського формату" висловили підтримку режиму припинення вогню з нагоди початку навчального року, "шкільне перемир'я" мало почати діяти з 00:00 25 серпня.

Українська сторона СЦКК повідомляла, що бойовики ОРДО почали порушувати "шкільне перемир'я" одразу, як воно набуло чинності.

Теми: АТОДонбас
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