Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

"Школьное перемирие": 18 обстрелов, 2 бойцов ВСУ ранены

Суббота, 26 августа 2017, 06:57
Школьное перемирие: 18 обстрелов, 2 бойцов ВСУ ранены

За минувшие сутки боевики 18 раз открывали огонь в зоне АТО, в результате чего двое украинских военных получили ранения.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО на странице в Facebook.

"Первые сутки "школьного перемирия" в районе проведения АТО, к сожалению, не прошли полностью спокойно. Если днем ​​количество вооруженных провокаций со стороны противника было минимальным, то ближе к вечеру боевики несколько активизировали обстрелы наших позиций", - говорится в сообщении.

В частности напряженная ситуация сохраняется в районе Авдеевской промзоны. Здесь на протяжении нескольких часов террористы вели огонь по опорным пунктам сил АТО из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов, стрелкового оружия.

Кроме того боевики выпустили по украинским позициям 10 мин калибра 120 мм.

"Учитывая, что обстрел врага был достаточно агрессивный, целеустремленный и напрямую угрожал нашим военным, силы АТО открыли огонь. В результате этого противостояния двое украинских бойцов получили ранения", - отметили в штабе.

 Также сепаратисты открывали огонь в районе шахты Бутовка.

На Мариупольском направлении боевики стрельбой из стрелкового оружия пытались спровоцировать украинских военных на подступах к Талаковки, Гнутово, Павлополю, Лебединскому, Широкино и Чермалыку.

На Луганском направлении боевики почти полностью придерживались режима прекращения огня. Здесь за сутки террористы только один раз открыли неприцельный огонь в районе Малинового.

Как известно, 22 августа лидеры стран "нормандского формата" выразили поддержку режиму прекращения огня по случаю начала учебного года, "школьное перемирие" должно было начать действовать с 00:00 25 августа.

Украинская сторона СЦКК сообщала, что боевики ОРДО начали нарушать "школьное перемирие" сразу, как оно вступило в силу.

Темы: АТОДонбасс
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Бундестаг отклонил предложение оппозиции о поставках Taurus Украине

фотоВстреча Украина – НАТО в Брюсселе прошла без участия Залужного

Скибицкий: Российские ракеты Х-101 отличаются от тех, которые использовали в 2022 году

Кулеба: Путин будет вести войны, пока не умрет. Какой смысл в переговорах?

Темпы экспорта зерна по Черному морю восстановлены почти до довоенного уровня - УАК

Зеленский задал Трампу вопрос: Что будете делать, если Путин не остановится?

Все новости...
АТО
Суд в Греции освободил ветерана АТО, задержанного по запросу Литвы
Президент обещает дать квартиры всем ветеранам АТО и ООС
Десять украинцев
Последние новости
22:43
На Ставке поговорили о ситуации на фронте и действиях Украины в 2024 году
22:19
Зеленский о слежке за Bihus.Info: "Любое давление на журналистов недопустимо"
22:08
Российские войска убили двух жителей Херсона и снова атакуют город
21:58
Пророссийские хакеры совершили атаку на сайты Швейцарии во время визита Зеленского
21:48
ОбновленоВоздушные силы сообщают об ударных БпЛА, два сбили над Сумщиной
21:45
Россия ищет способы быть более эффективной в своих атаках – Гуменюк
21:38
В Украине откроют второй в мире GovTech-центр
21:36
Западные партнеры изучают, как Украина производит новые дроны – Данилов
21:14
Дефицит госбюджета Украины после 2024 можно будет покрывать из доходов от замороженных активов РФ - ОП
21:10
Бундестаг отклонил предложение оппозиции о поставках Taurus Украине
Все новости...
Реклама: