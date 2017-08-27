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Розвідка: На окупованому Донбасі місцеві мешканці роззброїли 3 бойовиків

Неділя, 27 серпня 2017, 16:44

Мешканці одного з населених пунктів Слов’яносербського району роззброїли трьох бойовиків мотострілецької бригади, які перебували у стані сильного алкогольного сп’яніння та погрожували застосуванням зброї.

Про це 27 серпня повідомили у Головному управлінні розвідки Міноборони України. 

Окрім того в районі н.п. Безіменне (Новоазовський район) окупанти у нетверезому стані скоїли ДТП, внаслідок чого було травмовано двох цивільних осіб.

"У н.п. Сентянівка (Слов’яносербський район) група бійців мотострілецької бригади (Алчевськ) у стані алкогольного сп’яніння здійснювали хаотичну стрільбу та підривала гранати", - повідомили у розвідці.

"Поведінка представників російських окупаційних військ викликає обурення місцевого населення та призводить до відкритої протидії", - йдеться у повідомленні.

Українська правда 

Теми: розвідкаДонбасДНР
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