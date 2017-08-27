Разведка: На оккупированном Донбассе местные жители разоружили 3 боевиков

Жители одного из населенных пунктов Славяносербского района разоружили трех боевиков мотострелковой бригады, которые находились в состоянии сильного алкогольного опьянения и угрожали применением оружия.

Об этом 27 августа сообщили в Главном управлении разведки Минобороны Украины.

Кроме того, в районе н.п. Безымянное (Новоазовский район) оккупанты в нетрезвом состоянии совершили ДТП, в результате чего были травмированы два гражданских лиц.

"В н.п. Сентяновка (Славяносербский район) группа бойцов мотострелковой бригады (Алчевск) в состоянии алкогольного опьянения осуществляла хаотичную стрельбу и взрывала гранаты", - сообщили в разведке.

"Поведение представителей российских оккупационных войск вызывает возмущение местного населения и приводит к открытому противодействию", - говорится в сообщении.

Украинская правда