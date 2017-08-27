ФК "Маріуполь" звинуватив "Динамо" в спробі дискредитувати клуб

ФК "Маріуполь" заявляє, що надав ФК "Динамо" (Київ) всі необхідні офіційні листи щодо майбутніх ігор.

Про це йдеться у відкритому зверненні ФК "Маріуполь" до ФК "Динамо" після звинувачень останнього в ненаданні необхідних документів.

У зверненні йдеться про те, що 27 серпня в Маріуполі повинен був пройти матч 7-го туру Української Прем'єр-ліги "Маріуполь" - "Динамо".

"ФК "Динамо" не тільки не прибув на гру в Маріуполь, а й усіма силами намагається дискредитувати наш клуб", - заявили в "Маріуполі".

Там підкреслили, що футбольний клуб згідно з вимогами Регламенту УПЛ відправив в дирекцію Прем'єр-ліги і ФК "Динамо" всі необхідні офіційні листи щодо майбутніх ігор (молодіжних і перших команд).

Також ФК "Маріуполь" надав Прем'єр-лізі і ФК "Динамо" офіційні листи від УСБУ в Донецькій області, ГУ Національної поліції в Донецькій області та Маріупольської міської ради.

"У свою чергу від ФК "Динамо" ми не отримали жодного офіційного листа щодо майбутніх ігор (ігрова форма, дата і час проведення передматчевої наради), а також щодо дати і часу прибуття делегації клубу, маршруту слідування і автотранспортних засобів (ця інформація необхідна СБУ і МВС для організації супроводу та проїзду автобусів з делегаціями ФК "Динамо" до Маріуполя)", - відзначили в ФК "Маріуполь".

"Колеги з ФК "Динамо", не займайтеся маніпуляціями! "М'яч" був на вашому боці", - йдеться зверненні.

Як відомо, віце-президент "Динамо" Андрій Мадзяновський раніше заявив, що "Динамо" не поїде на матч у Маріуполь, запланований на 27 серпня, і подасть до суду в разі зарахування технічної поразки.

Лідер бойовиків ОРДЛО Олександр Захарченко зробив заяву, що в день матчу 27 серпня будуть припинені усі обстріли в напрямку Маріуполя.

Також відомо, що до Маріуполя на цей матч приїде місія ОБСЄ для гарантій безпеки.

В СБУ заявили, що направили лист до Федерації футболу України із застереженнями щодо безпеки у Маріуполі для проведення матчу ФК "Маріуполь" - "Динамо".

"Якщо ФФУ вирішить провести матч у Маріуполі, СБУ вживе усіх заходів для забезпечення безпеки проведення футбольної гри", - відзначили в СБУ.

25 серпня футбольний клуб "Маріуполь" звернувся до ФК "Динамо" із закликом провести матч 7-то туру чемпіонату УПЛ в Маріуполі, згідно з регламентом Української Прем'єр-ліги.

26 серпня ФК "Динамо" Київ заявив, що готовий зіграти календарний матч 7-го туру УПЛ з ФК "Маріуполь" у Маріуполі після нормалізації оперативної обстановки на Маріупольському напрямку.

Там також додали, що "Маріуполь" не надав "Динамо" листи органів ГУНП та СБУ в області, якими гарантуються проведення усіх заходів забезпечення безпеки та оцінюється можливість проведення матчу, враховуючи поточну оперативну ситуацію у місті.

Українська правда