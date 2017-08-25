"Маріуполь" просить "Динамо" приїхати на матч

Футбольний клуб "Маріуполь" звернувся до ФК "Динамо" із закликом провести матч 7-то туру чемпіонату УПЛ в Маріуполі, згідно з регламентом Української Прем'єр-ліги.

Про це йдеться у відкритому листі ФК "Маріуполь".

"Ми сподіваємося, що здоровий глузд переможе і матчі "Маріуполь - Динамо" все-таки відбудуться. Колеги з "Динамо"(Київ), "м'яч" на вашому боці, не лишайте уболівальників українського Маріуполя футбольного свята і не перетворюйте український футбол на хаос", - заявили у "Маріуполі".

У клубі нагадали, що матчі 7-го туру УПЛ мають відбутися 26 серпня між командами U-21 і 27 - між основними командами саме у Маріуполі.

"Комітет ФФУ з питань стадіонів та безпеки проведення змагань своїм рішенням від 17 серпня 2017 року підтвердив, що "Маріуполь" прийме "Динамо" на своєму стадіоні. ... Виконком ФФУ підтвердив прийняті рішення, про те що наш клуб проводить свої домашні матчі сезону 2017/18 у Маріуполі ", - наголошується в листі.

У "Маріуполі" зазначили, що просили ФК "Динамо" повідомити інформацію про дату і час прибуття в місто, про маршрут прямування та транспортні засоби: інформація необхідна СБУ і МВС для організації супроводу та проїзду автобусів з делегаціями ФК "Динамо" до Маріуполя.

Прем'єр-лізі і ФК "Динамо" були також надані офіційні листи від управління СБУ в Донецькій області, ГУ Нацполіціі в Донецькій області та Маріупольської міськради, в яких повідомляється, що відповідні служби вживатимуть усі необхідні заходи безпеки під час матчів "Маріуполь" - "Динамо ".

"Також ми спільно з силовими структурами готові організувати зустріч і супровід делегацій ФК "Динамо" від аеропорту м.Запоріжжя до готелю у м.Маріуполь", - додали в ФК.

Як відомо, віце-президент "Динамо" Андрій Мадзяновський заявив, що "Динамо" не поїде на матч у Маріуполь і подасть до суду в разі зарахування технічної поразки. Він аргументував відмову питанням безпеки.

Віце-президент УЄФА Григорій Суркіс виступає проти проведення будь-яких матчів української прем`єр-Ліги в Маріуполі, заявивши, що там небезпечно.

Лідер бойовиків ОРДЛО Олександр Захарченко зробив заяву, що в день матчу 27 серпня будуть припинені усі обстріли в напрямку Маріуполя.

Також відомо, що до Маріуполя на цей матч приїде місія ОБСЄ для гарантій безпеки.

В СБУ заявили, що направили лист до Федерації футболу України із застереженнями щодо безпеки у Маріуполі для проведення матчу ФК "Маріуполь" - "Динамо".

"Якщо ФФУ вирішить провести матч у Маріуполі, СБУ вживе усіх заходів для забезпечення безпеки проведення футбольної гри", - відзначили в СБУ.

Українська правда