Адвокат Димінського не знає, коли той повернеться в Україну

Адвокат бізнесмена Петра Димінського Микола Лисий не може відповісти, коли його підзахисний може повернутися в Україну і дати свідчення.

Про це адвокат повідомив, відповідаючи на запитання "Української правди" про плани Димінського щодо повернення.

"Я не можу коментувати слова поліції. Мені такої інформації ніхто не повідомляв", – сказав Лисий про заяву поліції щодо непричетності охоронця до ДТП.

Лисий також сказав, що не знає, коли Димінський повернеться в Україну та чи піде після повернення на допит.

"Говорити про це можна буде тоді, коли я матиму з ним зв’язок", – зазначив адвокат".

На уточнююче питання, чи можна зрозуміти його слова так, що він не має зв’язку з паном Димінським, Лисий сказав: "Я не буду це коментувати,".

Водночас у поліції в коментарі "Українській правді" зазначили, що Димінський не давав свідчень головному слідчому управлінню Нацполіції, куди було передано справу.

"Громадянин Димінський жодного разу не з’явився для проведення слідчих дій до Головного слідчого управління НП України, куди неодноразово запрошувався", – зазначив прес-секретар нацполіції України Ярослав Тракало.

Коментуючи слова Лисого, що нібито Димінському не вручали повістку, Тракало пояснив, що слідчі можуть здійснювати виклик не тільки через повістку, але й іншим способом, зокрема телефоном чи через ЗМІ, та запевнив, що виклик був здійснений.

"Якщо громадянин не з’являється за викликом, то можливе застосування примусового приводу, якщо так вирішить слідчий," – відповіли в поліції на запитання, чи планується повторний виклик Димінського.

Як відомо, ДТП за участю автомобіля Димінського сталася 18 серпня на трасі М10 Львів-Краковець у селі Ямельня, Яворівського району близько 15:10.

Власник ФК "Карпати" і телеканалу ZIK Петро Димінський був на місці аварії. Відомо, що він часто особисто керує Mercedes S 65 AMG з державними номерами АС0277ВР, який став учасником ДТП. Цей автомобіль завжди супроводжує позашляховик охорони, який їздить слідом.

Охоронець бізнесмена заявив, що винуватцем ДТП є він. Галицький районний суд міста Львова заарештував охоронця Димінського.

Поліція встановила відсутність провини охоронця Димінського в ДТП.

Брат загиблої в ДТП дівчини стверджує, що саме Димінський був за кермом Мерседеса в момент аварії.

23 серпня член колегії МВС Антон Геращенко повідомив, що Димінський не прибув на допит у поліцію на 10 ранку та вилетів на приватному літаку зі Львова до Женеви. За словами Геращенко 1Димінському вручили одразу дві повістки на допит.

Разом з тим, адвокат Димінського стверджує, що той не отримував повісток.

Софія Лукашова, для УП, Оксана Коваленко, УП