Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Адвокат Димінського не знає, коли той повернеться в Україну

Понеділок, 28 серпня 2017, 15:50

Адвокат бізнесмена Петра Димінського Микола Лисий не може відповісти, коли його підзахисний може повернутися в Україну і дати свідчення.

Про це адвокат повідомив, відповідаючи на запитання "Української правди" про плани Димінського щодо повернення.

"Я не можу коментувати слова поліції. Мені такої інформації ніхто не повідомляв", – сказав Лисий про заяву поліції щодо непричетності охоронця до ДТП.

Лисий також сказав, що не знає, коли Димінський повернеться в Україну та чи піде після повернення на допит.

"Говорити про це можна буде тоді, коли я матиму з ним зв’язок", – зазначив адвокат".

На уточнююче питання, чи можна зрозуміти його слова так, що він не має зв’язку з паном Димінським, Лисий сказав: "Я не буду це коментувати,".

Водночас у поліції в коментарі "Українській правді" зазначили, що Димінський не давав свідчень головному слідчому управлінню Нацполіції, куди було передано справу.

"Громадянин Димінський жодного разу не з’явився для проведення слідчих дій до Головного слідчого управління НП України, куди неодноразово запрошувався", – зазначив прес-секретар нацполіції України Ярослав Тракало.

Коментуючи слова Лисого, що нібито Димінському не вручали повістку, Тракало пояснив, що слідчі можуть здійснювати виклик не тільки через повістку, але й іншим способом, зокрема телефоном чи через ЗМІ, та запевнив, що виклик був здійснений.

"Якщо громадянин не з’являється за викликом, то можливе застосування примусового приводу, якщо так вирішить слідчий," – відповіли в поліції на запитання, чи планується повторний виклик Димінського.

Як відомо, ДТП за участю автомобіля Димінського сталася 18 серпня на трасі М10 Львів-Краковець у селі Ямельня, Яворівського району близько 15:10.

Власник ФК "Карпати" і телеканалу ZIK Петро Димінський був на місці аварії. Відомо, що він часто особисто керує Mercedes S 65 AMG з державними номерами АС0277ВР, який став учасником ДТП. Цей автомобіль завжди супроводжує позашляховик охорони, який їздить слідом.

Охоронець бізнесмена заявив, що винуватцем ДТП є він. Галицький районний суд міста Львова заарештував охоронця Димінського.

Поліція встановила відсутність провини охоронця Димінського в ДТП.

Брат загиблої в ДТП дівчини стверджує, що саме Димінський був за кермом Мерседеса в момент аварії.

23 серпня член колегії МВС Антон Геращенко повідомив, що Димінський не прибув на допит у поліцію на 10 ранку та вилетів на приватному літаку зі Львова до Женеви. За словами Геращенко 1Димінському вручили одразу дві повістки на допит.

Разом з тим, адвокат Димінського стверджує, що той не отримував повісток.

Софія Лукашова, для УП, Оксана Коваленко, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: ДТПскандалполіція
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Кулеба обговорив з французьким колегою постачання систем ППО, ракет та дронів

фотоДо Києва прибув новий глава МЗС Франції

Масована атака 13 січня: РФ випустила 40 ракет і БПЛА, більшість – не досягла цілей

У Давосі анонсували візит Зеленського

ДоповненоСША завдали нових ударів по хуситах у Ємені

Росія в Придністров'ї створює інформаційні приводи для дестабілізації Молдови – ISW

Усі новини...
ДТП
Справу про ДТП з кортежем Зеленського закрили: криміналу не знайшли
Ступка постане перед судом за п'яну ДТП
Чотири людини загинули і шість травмовані у ДТП на Черкащині
Останні новини
14:42
Британія вимагає від Ірану припинити підтримку хуситів: Межу було пройдено
14:27
Кулеба обговорив з французьким колегою постачання систем ППО, ракет та дронів
14:18
Студенти-євреї подали в суд на Гарвардський університет: звинувачують в антисемітизмі
14:13
відеоЦентр "А" показав роботу дронами по окупантах
14:05
Міненерго вкотре закликає економити електроенергію
13:51
Тиранозавр рекс не був найбільшим хижаком свого часу – вчені
13:33
Польща підіймала авіацію під час ракетної атаки росіян 13 січня
13:20
Росія витратила близько $239 мільйонів на повітряну атаку по Україні
13:16
Чи справді всі відбитки пальців унікальні? Дослідження на основі ШІ це спростовує
13:01
Росіяни активізувалися та сконцентрували зусилля на Донеччині – Тарнавський
Усі новини...
Реклама: