Адвокат Дыминского не знает, когда тот вернется в Украину

Адвокат бизнесмена Петра Дыминского Николай Лысый не может ответить, когда его подзащитный может вернуться в Украину и дать показания.

Об этом адвокат сообщил, отвечая на вопрос "Украинской правды" про планы Дыминского о возвращении.

"Я не могу комментировать слова полиции. Мне такой информации никто не сообщал", - сказал Лысый о заявлении полиции про непричастность охранника к ДТП.

Лысый также сказал, что не знает, когда Дыминский вернется в Украину и пойдет ли по возвращении на допрос.

"Говорить об этом можно будет тогда, когда у меня будет с ним связь", – отметил адвокат".

На уточняющий вопрос, можно ли понять его слова так, что он не имеет связи с Дыминским, Лысый сказал: "Я не буду это комментировать".

В то же время в полиции в комментарии "Украинской правде" отметили, что Дыминский не давал показаний главному следственному управлению Нацполиции, куда было передано дело.

"Гражданин Дыминский ни разу не явился для проведения следственных действий в ГСУ НП Украины, куда неоднократно приглашался", - отметил пресс-секретарь Нацполиции Украины Ярослав Тракало.

Комментируя слова Лысого, что якобы Дыминскому не вручали повестку, Тракало пояснил, что следователи могут осуществлять вызов не только через повестку, но и другим способом, в частности по телефону или через СМИ, и заверил, что вызов был осуществлен.

София Лукашова для УП, Оксана Коваленко, УП