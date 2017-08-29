Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

На Дніпропетровщині розірвався боєприпас: Четверо дітей травмовані

Вівторок, 29 серпня 2017, 15:19

У місті Підгородньому в Дніпропетровській області на подвір'ї розірвався боєприпаси, коли там бавилися діти.

Про це йдеться у повідомленні прес-служби місцевої поліції.

"За попередньою інформацією, діти віком від 7 до 10 років бавилися на подвір’ї. За свідченням очевидців стався вибух, внаслідок якого всі четверо отримали осколкові поранення", - повідомили в поліції.

 
фото: поліція

Вказується, що двоє дітей у тяжкому стані були доставлені до лікарні: одна дитина - з осколковими пораненнями живота, інша - з ампутацією кінцівки.

"Іншим також надається медична допомога. Наразі поліція встановлює обставини вибуху та походження боєприпаси", - заявили в поліції.

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: Дніпродітивибух
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

відеоКулеба обговорив з французьким колегою постачання систем ППО, ракет та дронів

фотоДо Києва прибув новий глава МЗС Франції

Масована атака 13 січня: РФ випустила 40 ракет і БПЛА, більшість – не досягла цілей

У Давосі анонсували візит Зеленського

ДоповненоСША завдали нових ударів по хуситах у Ємені

Росія в Придністров'ї створює інформаційні приводи для дестабілізації Молдови – ISW

Усі новини...
Дніпро
Дніпропетровщина: ворог накрив вогнем Криворізький район, загинула жінка
Росіяни обстріляли Криворізьку ТЕС – облрада
Справу щодо вбивства поліцейських у Дніпрі передають до суду – поліція
Останні новини
14:56
Данія виділить $21 мільйон на відбудову Миколаєва
14:42
Британія вимагає від Ірану припинити підтримку хуситів: Межу було пройдено
14:27
відеоКулеба обговорив з французьким колегою постачання систем ППО, ракет та дронів
14:18
Студенти-євреї подали в суд на Гарвардський університет: звинувачують в антисемітизмі
14:13
відеоЦентр "А" показав роботу дронами по окупантах
14:05
Міненерго вкотре закликає економити електроенергію
13:51
Тиранозавр рекс не був найбільшим хижаком свого часу – вчені
13:33
Польща підіймала авіацію під час ракетної атаки росіян 13 січня
13:20
Росія витратила близько $239 мільйонів на повітряну атаку по Україні
13:16
Чи справді всі відбитки пальців унікальні? Дослідження на основі ШІ це спростовує
Усі новини...
Реклама: