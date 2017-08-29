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Поліція оголосила підозру сину Шуфрича і хоче домашнього арешту

Вівторок, 29 серпня 2017, 16:33
Нестор Шуфрич-молодший
jetsetter.ua

Поліція оголосила про підозру сину нардепа Нестору Шуфричу-молодшому, який 26 серпня на Bentley збив на пішохідному переході чоловіка.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила прес-секретар київської прокуратури Надія Максимець.

"За погодження з прокуратурою міста Києва слідчим СУ ГУ НП України в м. Києві 29.08.2017 оголошено підозру 23-річному водію, який вчинив ДТП на вул. Шота Руставелі, внаслідок якої травмовано пішохода", - написала вона.

За словами Максимець, прокуратура дії правопорушника кваліфіковано за ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило потерпілому тяжкі тілесні ушкодження) КК України.

"Після оголошення про підозру, водію та його адвокату вручено клопотання про запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту, яке буде скеровано до Шевченківського райсуду столиці для прийняття рішення", - написала вона.

Максимець також повідомила, що до суду скеровано клопотання про арешт автомобіля, за кермом якого під час ДТП перебував вказаний водій.

Як відомо, 26 серпня ввечері син народного депутата Нестора Шуфрича, Шуфрич Нестор Несторович, на автомобілі Bentley на пішохідному переході скоїв наїзд на перехожого, постраждалого госпіталізували з численними травмами. Першу допомогу чоловікові надав син головного рабина України Моше Асмана.

За фактом ДТП поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 "Порушення правил безпеки дорожнього руху" Кримінального кодексу.

27 серпня радник глави МВС Антон Геращенко заявив, що суд може призначити синові нардепа Нестора Шуфрича умовне покарання і великий штраф.

Згідно з інформаціє ЗМІ, постраждалому 31-річному Олексію Мельниченко зробили кілька операцій.

Він прийшов до тями.

Українська правда

Теми: ШуфричДТП
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