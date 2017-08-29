Количество задержанных после обысков в Николаеве может вырасти - ГПУ
После завершения обысков в Николаеве количество задержанных может увеличиться.
Об этом "Украинской правде" сообщила пресс-секретарь Генеральной прокуратуры Украины Лариса Сарган.
По ее словам, обыски еще продолжаются, поэтому не исключено, что список задержанных может пополниться.
"Обыски и следственные действия еще продолжаются, поэтому после их завершения количество арестованных может увеличиться", - отметила Сарган.
Вместе с тем пресс-секретарь ГПУ отказалась сообщить данные о тех 4 личностях, кроме Михаила Титова "Мультика", которые уже были задержаны.
"Пока продолжаются следственные действия, я не могу разглашать любую информацию, кроме той, что уже сообщил Юрий Луценко. Впоследствии Николаевская прокуратура предоставит больше информации", - сказала Лариса Сарган.
Она отметила, что в отношении задержанных начато уголовное производство.
Ранее "Украинская правда" сообщала, что в Николаеве проходят обыски у 90 депутатов и предпринимателей.
Позже Генеральный прокурор Луценко сообщил о 5 задержанных после обысков в Николаеве.
Яна Миланова, УП