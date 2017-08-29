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Количество задержанных после обысков в Николаеве может вырасти - ГПУ

Вторник, 29 августа 2017, 17:13

После завершения обысков в Николаеве количество задержанных может увеличиться.

Об этом "Украинской правде" сообщила пресс-секретарь Генеральной прокуратуры Украины Лариса Сарган.

По ее словам, обыски еще продолжаются, поэтому не исключено, что список задержанных может пополниться.

"Обыски и следственные действия еще продолжаются, поэтому после их завершения количество арестованных может увеличиться", - отметила Сарган.

Вместе с тем пресс-секретарь ГПУ отказалась сообщить данные о тех 4 личностях, кроме Михаила Титова "Мультика", которые уже были задержаны.

"Пока продолжаются следственные действия, я не могу разглашать любую информацию, кроме той, что уже сообщил Юрий Луценко. Впоследствии Николаевская прокуратура предоставит больше информации", - сказала Лариса Сарган.

Она отметила, что в отношении задержанных начато уголовное производство.

Ранее "Украинская правда" сообщала, что в Николаеве проходят обыски у 90 депутатов и предпринимателей.

Позже Генеральный прокурор Луценко сообщил о 5 задержанных после обысков в Николаеве.

Яна Миланова, УП

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Темы: ГенпрокуратураНиколаевкриминал
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