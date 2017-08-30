Порошенко: Статус Димінського не має впливати на розслідування ДТП

Президент Петро Порошенко наголошує, що розслідування будь-якого скоєного в Україні злочину, зокрема і ДТП за участю бізнесмена Петра Димінського, має відбуватися прозоро, незважаючи на статус підозрюваного.

Про це він сказав журналістам у середу у Бродах Львівської області, передає "Інтерфакс-Україна".

Він висловив упевненість, що справу про ДТП розслідуватимуть об'єктивно.

"Справа, наскільки мені відомо, витребувана до Києва. Я думаю, що це додасть об'єктивності всім процесам", - сказав Порошенко.

"Розслідування будь-якого ДТП, зокрема і цього резонансного злочину, має відбуватися абсолютно прозоро і незалежно від статусу тієї людини, яка її вчинила, він має понести відповідальність", - додав він.

Як відомо, ДТП за участю автомобіля Димінського сталася 18 серпня на трасі М10 Львів-Краковець у селі Ямельня, Яворівського району близько 15:10.

Власник ФК "Карпати" і телеканалу ZIK Петро Димінський був на місці аварії. Відомо, що він часто особисто керує Mercedes S 65 AMG з державними номерами АС0277ВР, який став учасником ДТП. Цей автомобіль завжди супроводжує позашляховик охорони, який їздить слідом.

Охоронець бізнесмена заявив, що винуватцем ДТП є він. Галицький районний суд міста Львова заарештував охоронця Димінського.

Брат загиблої в ДТП дівчини стверджує, що саме Димінський був за кермом Мерседеса в момент аварії.

23 серпня Димінський не прибув на допит у поліцію. За словами Антона Геращенка, Димінському вручили одразу дві повістки на допит.

Разом з тим, адвокат Димінського стверджує, що той не отримував повісток.

Поліція встановила відсутність провини охоронця бізнесмена Петра Димінського в ДТП зі смертельними наслідками на Львівщині.

Сам Димінський каже, що готовий співпрацювати зі слідством.