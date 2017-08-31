Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Кличко обіцяє показати аналітику The Economist прекрасний Київ

Четвер, 31 серпня 2017, 12:36

Мер Києва Віталій Кличко запросив до столиці України провідного аналітика видання The Economist та пообіцяв особисту екскурсію містом.

Про це йдеться в листі мера від 25 серпня панові Джону Коупстейку (Jon Copestake), оприлюдненому в Твіттері Посольства України у Великій Британії.

Так він відреагував на рейтинг видання The Economist, згідно з яким  Київ потрапив у десятку найгірших для життя міст.

Мер зазначив, що "дуже поважає видання і завжди читає його з великим задоволенням, оскільки цікаві статті та аналітика - це безцінне джерело інформації".

"На жаль, у мене склалося враження, що ви ніколи не були в нашому надзвичайному європейському місті, яке щорічно проводить численні міжнародні події найвищого рівня як то: два пісенні конкурси "Євробачення" (2005 і 2017 рік), Чемпіонат Європи з футболу-2012, багато міжнародних та європейських спортивних чемпіонати, не кажучи вже про мільйони туристів, які відвідують Київ щороку", – пише Кличко.

"У зв'язку з цим, шановний пане Коупстейк, я хотів би запросити вас відвідати наше прекрасне історичне і європейське місто в будь-який зручний для вас час. Якщо ви приймете мою пропозицію, я особисто і з великим задоволенням влаштую вам екскурсію по нашому місту", – зазначає мер.

 

Як відомо, Київ опинився в десятці найгірших для життя міст за версією The Economist.

Впродовж останніх 5 років Київ показав найстрімкіше зниження позицій. Видання написало, що такий низький рейтинг Києва зумовлений війною на Донбасі, безладами та економічною нестабільністю. 

Посол Великої Британії в Україні Джудіт Гоф у свою чергу заявила, що їй "важко погодитися" з такою низькою оцінкою Києва у рейтингу комфортних для життя міст.

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін також зазначив, що Київ несправедливо опинився на 131 місці в рейтингу The Economist.

Валентина Романенко, УП

Теми: Київ
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

відеоКулеба обговорив з французьким колегою постачання систем ППО, ракет та дронів

фотоДо Києва прибув новий глава МЗС Франції

Масована атака 13 січня: РФ випустила 40 ракет і БПЛА, більшість – не досягла цілей

У Давосі анонсували візит Зеленського

ДоповненоСША завдали нових ударів по хуситах у Ємені

Росія в Придністров'ї створює інформаційні приводи для дестабілізації Молдови – ISW

Усі новини...
Київ
Ключові мости в Рівному і Житомирі у критичному стані, але в кращому, ніж у Києві - перевірка
Нацполіція проводить слідчі дії на обʼєктах, повʼязаних з "Київміськбудом"
ЗМІ показали, як закінчують готувати тризуб на щит "Батьківщини-матері"
Останні новини
14:56
Данія виділить $21 мільйон на відбудову Миколаєва
14:42
Британія вимагає від Ірану припинити підтримку хуситів: Межу було пройдено
14:27
відеоКулеба обговорив з французьким колегою постачання систем ППО, ракет та дронів
14:18
Студенти-євреї подали в суд на Гарвардський університет: звинувачують в антисемітизмі
14:13
відеоЦентр "А" показав роботу дронами по окупантах
14:05
Міненерго вкотре закликає економити електроенергію
13:51
Тиранозавр рекс не був найбільшим хижаком свого часу – вчені
13:33
Польща підіймала авіацію під час ракетної атаки росіян 13 січня
13:20
Росія витратила близько $239 мільйонів на повітряну атаку по Україні
13:16
Чи справді всі відбитки пальців унікальні? Дослідження на основі ШІ це спростовує
Усі новини...
Реклама: