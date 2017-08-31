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Кличко обещает показать аналитику The Economist прекрасный Киев

Четверг, 31 августа 2017, 12:36

Мэр Киева Виталий Кличко пригласил в столицу Украины ведущего аналитика издания The Economist и пообещал личную экскурсию по городу.

Об этом говорится в письме мэра от 25 августа господину Джону Коупстейку (Jon Copestake), обнародованном в Твиттере Посольства Украины в Великобритании.

Так он отреагировал на рейтинг издания The Economist, согласно которому Киев попал в десятку худших для жизни городов.

Мэр отметил, что "очень уважает издание и всегда читает его с большим удовольствием, поскольку интересные статьи и аналитика - это бесценный источник информации".

"К сожалению, у меня сложилось впечатление, что вы никогда не были в нашем чрезвычайном европейском городе, который ежегодно проводит многочисленные международные события высокого уровня как то: два песенных конкурса "Евровидение" (2005 и 2017 год), Чемпионат Европы по футболу-2012 , много международных и европейских спортивных чемпионатов, не говоря уже о миллионах туристов, посещающих Киев ежегодно", - пишет Кличко.

"В связи с этим, уважаемый господин Коупстейк, я хотел бы пригласить вас посетить наш прекрасный исторический и европейский город в любое удобное для вас время. Если вы примете мое предложение, я лично и с большим удовольствием устрою вам экскурсию по нашему городу", – отмечает мэр.

 

Как известно, Киев оказался в десятке худших для жизни городов по версии The Economist.

За последние 5 лет Киев показал стремительно снижение позиций. Издание написало, что такой низкий рейтинг Киева обусловлен войной на Донбассе, беспорядками и экономической нестабильностью.

Посол Великобритании в Украине Джудит Гоф в свою очередь заявила, что ей "трудно согласиться" с такой низкой оценкой Киева в рейтинге комфортных для жизни городов.

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин также отметил, что Киев несправедливо оказался на 131 месте в рейтинге The Economist.

Валентина Романенко, УП

Темы: Киев
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