Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Матіос: УЗ отримала тисячу напіввагонів, що належать компанії Клименка

П'ятниця, 4 серпня 2017, 15:39

Головна військова прокуратура передала "Укрзалізниці" 1 тисячу напіввагонів, які належать "Юнісон Груп"  - компанії, пов'язаній з екс-главою Міндоходів і зборів Олександром Клименком.

Про це на брифінгу 4 серпня повідомив головний військовий прокурор Анатолій Матіос.

За його словами, рішення про передачу ухвалив Печерський райсуд, а вагони були затримані Держприкордонслужбою та митними органами України. 

За даними слідства, щомісячно компанія Клименка отримувала дохід у сумі від 10 до 12 мільйонів гривень від здачі в оренду вказаних напіввагонів, які майже усі є новими і термін експлуатації яких становить лише 3-4 роки. 

"З моменту їх придбання у 2013 році і до теперішнього часу Клименко, перебуваючи у розшуку, отримував кошти на території України за  їх експлуатацію. За цей час Клименко отримав через довірених осіб та компанію "Юнісон" прибуток у сумі 400 млн гривень", - зазначив Матіос.  

 

Він додав, що середня ринкова вартість напіввагонів становить 40 млн доларів.   

"Головна військова прокуратура звернулася до ПАТ "Укрзалізниця" та передала УЗ напіввагони - для експлуатації та, як передбачається, отримання прибутку в дохід держави", - повідомив Матіос.  

Також він зазначив, що передані УЗ напіввагони "простоювати не будуть, а прибуток у держбюджет становитиме близько 150 млн гривень по року". 

Як відомо, 14 липня головна військова прокуратура спільно з Департаментом захисту економіки Нацполіції та спецпідрозділом "Корд" провели обшуки у справі злочинної організації екс-президента Віктора Януковича та екс-міністра доходів та зборів Олександра Клименка.

За даними Матіоса, було проведено 183 обшуки у приміщеннях, які належать екс-міністру Клименку, зокрема у офісному центрі "Гулівер" у Києві, де було виявлено таємний офіс банка Клименка "Юнісон".

"Юнісон – материнська компанія сім'ї Клименків… медіахолдингу "Весті" і двох компаній з управління активами, власниками яких була родина Клименків і які обслуговували сім'ю Януковича", - зазначив Матіос. 

Також Матіос заявив, що партнери екс-міністра доходів і зборів пішли на співпрацю зі слідством.

За даними військового прокурора, за часи Майдана екс-міністр доходів і зборів Олександр Клименко вивів понад 788 мільйонів доларів.

У травні правоохоронці провели понад 400 обшуків у податківців у 15 областях України в рамках антикорупційної операції.  Поліція зібрала докази, що податкова служба за керівництва Клименка завдала державі збитків через ненадходження до бюджету податків на суму 95,921 млрд гривень. 

У рамках розслідування щодо злочинної групи екс-президента Віктора Януковича було затримано 24 екс-керівників Міністерства доходів та зборів.

Українська правда 

"Українська правда" у Threads

Теми: КлименкоУкрзалізницяМатіос
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

інфографікаПрезидентом Тайваню стане противник Китаю

відеоКулеба обговорив з французьким колегою постачання систем ППО, ракет та дронів

фотоДо Києва прибув новий глава МЗС Франції

Масована атака 13 січня: РФ випустила 40 ракет і БПЛА, більшість – не досягла цілей

У Давосі анонсували візит Зеленського

ДоповненоСША завдали нових ударів по хуситах у Ємені

Усі новини...
Клименко
На Херсонщині ще один загиблий внаслідок повені, 13 людей зникли безвісти
Влада шукає шляхи евакуації українців із окупованого берега Херсонщини – Клименко
В Україні створюють штаб із ліквідації наслідків підриву ГЕС, глава МВС керує роботами
Останні новини
15:32
інфографікаПрезидентом Тайваню стане противник Китаю
15:29
Повітряні сили пояснили, чому винищувачі F-16, а не штурмовики А-10 є пріоритетом для України
15:13
Японські акції стають більш привабливими: У країні обережно говорять про кінець епохи дефляції
14:56
Данія виділить $21 мільйон на відбудову Миколаєва
14:42
Британія вимагає від Ірану припинити підтримку хуситів: Межу було пройдено
14:27
відеоКулеба обговорив з французьким колегою постачання систем ППО, ракет та дронів
14:18
Студенти-євреї подали в суд на Гарвардський університет: звинувачують в антисемітизмі
14:13
відеоЦентр "А" показав роботу дронами по окупантах
14:05
Міненерго вкотре закликає економити електроенергію
13:51
Тиранозавр рекс не був найбільшим хижаком свого часу – вчені
Усі новини...
Реклама: