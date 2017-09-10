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Саакашвили в Жешуве встретился с Тимошенко и другими депутатами

Воскресенье, 10 сентября 2017, 09:45

Третий президент Грузии, экс-глава Одесской ОГА Саакашвили находится в Жешуве, где планирует дать пресс-конференцию.

Фотографию с Жешува выложил в Facebook сам политик в ночь на воскресенье.

Как передает корреспондент "Украинской правды", именно здесь в 10 утра состоится пресс-конференция Саакашвили, а не в Перемышле, как планировалось ранее.

В Жешув прибыла также лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко.

По словам источников "Украинской правды", группа украинских депутатов накануне приехали в Жешув.

В отеле Метрополитен у них состоялась встреча с Саакашвили. На ней присутствовали Юлия Тимошенко, Дмитрий Добродомов, Виктор Чумак, Новак, другие. В частности, обсуждали перспективы пересечения границы.

Присутствие Тимошенко один из собеседников УП объяснил тем, что "она за справедливость". После вечерней встречи все депутаты остались в отеле.

По словам одного источника, в этом отеле также ночевал Саакашвили. Другие источники не подтверждают, что Саакашвили ночевал в Метрополитен. Но факт вечерней встречи подтвердили.

Как сообщалось, около 4 ночи из Варшавы отправился автобус с журналистами ведущих СМИ, которые будут освещать возвращение Михеила Саакашвили в Украину, сам политик планирует ехать на пропускной пункт "Краковец" вместе с ними.

10 сентября Саакашвили планирует въехать из Польши в Украину, где возможно его задержание: Грузия направила Украине уже третий запрос о выдаче своего бывшего президента. Политик путешествует с украинским паспортом, хотя президент Петр Порошенко в июле лишил его гражданства Украины.

Встречать Саакашвили на границе с Польшей планируют представители "Руха новых сил", политики и активисты.

Украинская правда

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Темы: Саакашвили
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