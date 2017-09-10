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Саакашвілі прямує до Перемишля, а звідти на кордон

Неділя, 10 вересня 2017, 04:10
Саакашвілі прямує до Перемишля, а звідти на кордон

З Варшави вирушив автобус з журналістами провідних ЗМІ, які будуть висвітлювати повернення Міхеїла Саакашвілі в Україну, сам політик планує їхати на пропускний пункт "Краківець" разом з ними.

Про це повідомив кореспондент Української правди.

Автобус із журналістами прямує до Перемишля, де зранку  Саакашвілі має дати прес-конференцію.

Серед ЗМІ представлені УП, Страна, Укрінформ, 24-й телеканал, а також іноземні ЗМІ: BBC-Україна, AP, AFP, Франквуртер, також зареєстровані журналісти грузинського телеканалу Руставі. Загалом до 10 осіб.

Частина журналістів чекає на Саакашвілі у Перемишлі.

За словами помічників Саакашвілі, політик доєднається до журналістів, і в цьому автобусі перетинатиме кордон на загальних підставах.

 

Як відомо, 10 вересня екс-президент Грузії і колишній губернатор Одеської області Міхеїл Саакашвілі лланує повернутися  в Україну через КПП "Краківець", де може відбутися його затримання: Грузія направила Україні вже третій запит про видачу свого колишнього президента.

Політик, за його ж словами, подорожує з українським паспортом, хоча президент Петро Порошенко у липні позбавив його громадянства України.

Пропускний пункт "Краківець" на кордоні з Польщею огородили колючим дротом, але в ДПСУ заявили, що колючий дріт на КПП з'явився не через приїзд Саакашвілі.

Також у Держприкордонслужбі заявили, що 10 вересня робота журналістів у пункті пропуску "Краківець", куди може прибути Міхеїл Саакашвілі, буде обмежена, але поруч облаштують місце для комунікації.

Зустрічати Саакашвілі на кордоні з Польщею планують представники "Руху нових сил", політики та активісти.

В ніч на суботу на в'їзді в Бровари поліція заблокувала колону машин "Штабу блокади торгівлі з окупантами", яка їхала у "Краківець". 

Згодом Семен Семенченко, який також був з колоною, заявив, що їх знову зупинили - тепер вже на Житомирській трасі. Нардеп також повідомив, що за ним і депутатом Павлом Костенком в Києві стежила патрульна поліція.

Крім того, як повідомлялось, на кордоні перебувають автобуси з молодиками спортивної зовнішності, які заявили, що приїхали,  бо "проти Саакашвілі".

"Українська правда" у Threads

Теми: СаакашвілікордонПольща
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