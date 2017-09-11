Порошенко про 8 років для Чийгоза: Волю не зломити

Президент Петро Порошенко вважає незаконним присудження до 8 років колонії суворого режиму для Ахтема Чийгоза.

Про це він написав у Twitter, коментуючи вирок Верховного суду Криму.

"Можна незаконно обмежити свободу, але волю не зломити! Можна окупувати чужу землю, але вона горітиме під ногами, пектиме аж до її звільнення", - написав глава держави.

Можна незаконно обмежити свободу, але волю не зломити! Можна окупувати чужу землю, але вона горітиме під ногами, пектиме аж до її звільнення — Петро Порошенко (@poroshenko) September 11, 2017

Водночас речниця українського МЗС Мар'яна Беца заявила, що Україна боротиметься за звільнення одного з лідерів Меджлісу кримських татар Ахтема Чийгоза.

"8 років. Фарс. Черговий злочин окупанта. Висловлюємо рішучий протест російській стороні і боремось далі за Ахтема", - написала вона у Twitter.

Як відомо, 11 вересня Російський суд в Криму присудив Ахтему Чийгозу 8 років колонії суворого режиму.

Раніше, підбиваючи підсумки засідання суду 7 серпня, Полозов висловив припущення, що Чийгоза посадять на 6-7 років.

На думку адвоката, після винесення вироку російська влада "використовуватимуть цей факт у політичних торгах". Прокурор встигла попросити суд покарати Чийгоза 8 роками колонії.

Ахтема Чийгоза затримали у січні 2015 року за участь у мітингу на підтримку територіальної цілісності України перед будівлею Верховної Ради Криму 26 лютого 2014 року. Тоді мітингувальникам протистояли проросійські активісти, в тому числі з партії "Русское единство".



Російська влада анексованого Криму звинувачує Чийгоза в організації масових заворушень.



"Справу Чийгоза" російський суд розглядає в рамках "справи 26 лютого" після того, як 20 липня суд на закритому засіданні розділив цю справу на дві: окремо – щодо заступника голови Меджлісу кримських татар Ахтема Чийгоза, і окремо щодо інших фігурантів процесу – Алі Асанова і Мустафи Дегерменджі.

Вранці 11 вересня до Верховного суду Криму, де повинні були винести вирок у справі одного з лідерів Меджлісу кримських татар Ахтема Чийгоза, стягнули поліцію і встановили металошукачі.

Українська правда