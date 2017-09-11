Порошенко про 8 лет для Чийгоза: Волю не сломить

Президент Петр Порошенко считает незаконным присуждение 8 лет колонии строгого режима Ахтему Чийгозу.

Об этом он написал в Twitter, комментируя приговор Верховного суда Крыма.

"Можно незаконно ограничить свободу, но волю не сломить! Можно оккупировать чужую землю, но она будет гореть под ногами, жечь до ее освобождения", - написал глава государства.

В то же время пресс-секретарь украинского МИДа Марьяна Беца заявила, что Украина будет бороться за освобождение одного из лидеров Меджлиса крымских татар Ахтема Чийгоза.

"8 лет. Фарс. Очередное преступление оккупанта. Выражаем решительный протест российской стороне и боремся дальше за Ахтема", - написала она в Twitter.

Как известно, 11 сентября Российский суд в Крыму присудил Ахтему Чийгозу 8 лет колонии строгого режима.

Ранее, подводя итоги заседания суда 7 августа, Полозов высказал предположение, что Чийгоза посадят на 6-7 лет.

По мнению адвоката, после вынесения приговора российские власти "будут использовать этот факт в политических торгах".

Прокурор успела попросить суд наказать Чийгоза 8 годами колонии.

Ахтем Чийгоз был задержан в январе 2015 года за участие в митинге в поддержку территориальной целостности Украины перед зданием Верховной Рады Крыма 26 февраля 2014 года. Тогда митингующим противостояли пророссийские активисты, в том числе, из партии "Русское единство".

Российские власти аннексированного Крыма обвиняют Чийгоза в организации массовых беспорядков.

"Дело Чийгоза" российский суд рассматривает в рамках "дела 26 февраля" после того, как 20 июля суд на закрытом заседании разделил это дело на два: отдельно – по заместителю главы Меджлиса крымских татар Ахтему Чийгозу, и отдельно по другим фигурантам процесса – Али Асанову и Мустафе Дегерменджи.

Утром 11 сентября к Верховному суду Крыма, где должны были вынести приговор по делу одного из лидеров Меджлиса крымских татар Ахтема Чийгоза, стянули полицию и установили металлоискатели.

Украинская правда