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Клімкін пообіцяв нацменшинам розвиток їхніх мов в Україні

Понеділок, 11 вересня 2017, 16:59

Міністр закордонних справ Павло Клімкін каже, Україна буде робити все для розвитку рідної мови, але й про мови національних меншин не забуватиме.

Таку заяву він зробив у Twitter.

"Україна й надалі робитиме все для розвитку української та гарантуватиме вільний розвиток мов національних меншин. Це наш обов’язок", - написав посадовець.

За його словами, цього тижня, 11-17 вересня, Міносвіти надасть детальну інформацію щодо нового закону України "Про освіту" та його застосування.

"Працюємо над шляхами втілення, а не емоційною інтерпретацією", - зазначив він.

Він повідомив, що новий закон потрібен, оскільки в Україні є проблеми з інтеграцією нацменшин. Наприклад, зазначив міністр, 75% випускників шкіл Берегівського району не склали ЗНО з української мови.

"Маємо покращити ситуацію без втрати якості освіти угорською", - наголосив Клімкін.

Як повідомлялося, 5 вересня Верховна Рада прийняла закон "Про освіту", який започатковує реформу освіти в Україні.

Зокрема, закон звужує використання в українських навчальних закладах мов нацменшин.

Румунія та Польща також заявили про свою занепокоєність у зв’язку із можливим порушенням новим законом прав національних меншин.

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто викликає в міністерство на понеділок, 11 вересня, посла України Любов Непоп через закон про освіту.

Українська правда

Теми: КлімкінМЗСзаконодавствомова
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