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Климкин пообещал нацменьшинствам развитие их языков в Украине

Понедельник, 11 сентября 2017, 16:59

Министр иностранных дел Павел Климкин говорит, Украина будет делать все для развития родного языка, но и о языках национальных меньшинств не забудет.

Такое заявление он сделал в Twitter.

"Украина и в дальнейшем будет делать все для развития украинского и гарантировать свободное развитие языков национальных меньшинств. Это наша обязанность", - написал чиновник.

По его словам, на этой неделе, 11-17 сентября, Минобразования предоставит подробную информацию относительно нового закона Украины "Об образовании" и его применения.

Он сообщил, что новый закон необходим, поскольку в Украине существуют проблемы с интеграцией нацменьшинств. Например, отметил министр, 75% выпускников школ Береговского района не сдали ВНО по украинскому языку.

"Должны улучшить ситуацию без потери качества образования на венгерском", - подчеркнул Климкин.

Как сообщалось, 5 сентября Верховная Рада приняла закон "Об образовании", который начинает реформу образования в Украине.

В частности, закон сужает использование в украинских учебных заведениях языков нацменьшинств.

"Работаем над путями воплощения, а не эмоциональной интерпретацией", - отметил он.

Румыния и Польша также заявили о своей озабоченности в связи с возможным нарушением новым законом прав национальных меньшинств.

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто вызвал в министерство на понедельник, 11 сентября, посла Украины Любовь Непоп из-за закона об образовании.

Украинская правда

Темы: КлимкинМИДзаконодательствоязык
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