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Чубаров анонсировал митинг в Киеве в поддержку Чийгоза

Вторник, 12 сентября 2017, 01:33
Чубаров анонсировал митинг в Киеве в поддержку Чийгоза

В Киеве состоится митинг в поддержку заместителя председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ахтема Чийгоза, осужденного российскими оккупантами к 8 годам лишения свободы.

Об этом сообщил председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров в facebook.

"13 сентября 2017 года в Киеве состоится митинг в поддержку несломленного и мужественного борца, заместителя Председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ахтема Чийгоза, осужденного российскими оккупантами к 8 годам лишения свободы", - написал он.

Организаторы ожидают участие в митинге представителей общественных организаций, правозащитников, народных депутатов Украины, жителей Крыма, которые были вынуждены покинуть Крым в результате его оккупации.

Согласно сообщению, митинг должен состояться 13 сентября на Майдане Независимости в 17:30.

Как сообщалось 11 сентября Российский суд в Крыму приговорил Ахтема Чийгоза к 8 годам колонии строгого режима.

Ахтема Чийгоза задержали в января 2015 года за участие в митинге в поддержку территориальной целостности Украины перед зданием Верховного Совета Крыма 26 февраля 2014 года.

Тогда митингующим противостояли пророссийские активисты, в том числе из партии "Русское единство".

Российские власти аннексированного Крыма обвиняют Чийгоза в организации массовых беспорядков.

"Дело Чийгоза" российский суд рассматривает в рамках "дела 26 февраля" после того, как 20 июля суд на закрытом заседании разделил это дело на два: отдельно - в отношении заместителя председателя Меджлиса крымских татар Ахтема Чийгоза, и отдельно по другим фигурантам процесса - Али Асанова и Мустафы Дегерменджи.

Утром 11 сентября к Верховному суду Крыма, где должны были вынести приговор по делу одного из лидеров Меджлиса крымских татар Ахтему Чийгозу, стянули полицию и установили металлоискатели.

После этого Чубаров заявил, что украинская власть будет добиваться экстрадиции в Украину осужденного в аннексированном Крыму Ахтема Чийгоза.

"Украинская правда" в Threads

Темы: КиевмитингиМеджлисКрымкрымские татары
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