Пєсков про висунення Путіна: Це "перебирання чоток"

Прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков назвав "перебиранням чоток" інформацію в ЗМІ про наміри Володимира Путіна балотуватися на черговий термін у листопаді.

Про це повідомило ТАСС.

"Політологи перебирають чотки гіпотетичних можливостей в рамках законодавства. Так, в рамках законодавства можна йти від партії, можна йти самовисуванцем. Ось всі ці можливості і перебирають, намагаючись гадати, які варіанти будуть задіяні в разі, якщо президент буде йти на вибори", - заявив Пєсков.

Прес-секретар також спростував інформацію, що адміністрація Кремля почала формування списку довірених осіб Путіна до виборів 2018 року.

"Поки президент не озвучував будь-яких рішень, не говорив про намір висувати свою кандидатуру. Поки йде звичайна, досить напружена щоденна робота. Всі передвиборні процедури, хто б не балотувався, повинні виконуватися в суворій відповідності з законом", - сказав він.

Як повідомила газета "Коммерсант" з посиланням на джерело в адміністрації президента РФ, публічне оголошення президента Росії Володимира Путіна про свою згоду піти на новий президентський термін заплановане на листопад.

Раніше ЗМІ повідомили, що в Кремлі хочуть зробити головним суперником Путіна на виборах жінку. Серед "5-7 кандидатур, які розглядають", називали і Ксенію Собчак.

Однак Собчак заявила, що не збирається вести справи з адміністрацією Кремля.

Пізніше в своєму блозі на сайті радіостанції "Ехо Москви" Собчак написала, що вибори 2018 року "були б правильним викликом для людини, яка хоче повернути політику в країну".

"І цей виклик адресований не тільки мені ... (але - ред.) Я сама вирішу: як і що мені робити. Ніхто не буде мною маніпулювати, влаштовуючи зливи і провокації в пресі. І як тільки я вирішу чи зважуся, ви дізнаєтеся про це від мене особисто ", - підсумувала Собчак.

Путін, відповідаючи на початку вересня на запитання, чому він досі не говорить про своє висування на новий термін, пояснив, що після того, як оголошують передвиборну кампанію, всі "відразу ж перестають працювати".