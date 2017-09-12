В сети множат слухи, что Кремль заменит Захарченко и Плотницкого

В сетях и некоторых СМИ распространяют информацию о возможных кадровых изменениях среди "руководства" оккупированных территорий Донбасса.

В частности подобные данные обнародовал в своем Facebook депутат и лидер группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук.

"В высшем и среднем звене "администрации главы ДНР" распространяются слухи о смене руководящего состава "ДНР" в октябре 2018 года", – написал в частности он утром во вторник утром, не уточнив потенциальных кандидатур.

"05.09.2017 в Донецке состоялось совещание с участием высшего руководства "ДНР" и представителей РФ по вопросам дальнейшего развития "ДНР". По указанию российской стороны, участие в совещании принял ограниченный круг главарей "ДНР", при этом, например, лидер общественного движения "Донецкая республика" Д.Пушилин не был на него допущен", – сообщил Тымчук.

В свою очередь журналист и основатель сайта "Новости Донбасса" Алексей Мацука позже сообщил, что "его источники в "ДНР" подтвердили информацию Тымчука о том, что готовится смена команды в Донецке".

"Уже есть предположительные списки новых управленцев, которые через выборы или видимость выборов в 2018 году придут к власти как обновлённая команда. Некоторые вернутся из Москвы. Встречи в Донецке были с теми кто в стоп-списках в РФ и не могут в Ростов проехаться", – сообщил Мацука на своей странице в Facebook.

Также издание "Новости Донбасса" обнародовало новость о том, что "российские власти рассматривают вариант замены глав группировок "ДНР" и "ЛНР".

Издание, ссылаясь на источники, утверждает, что 20 дней назад в Донецк приезжал помощник президента России Владислав Сурков. Помощник Путина якобы порекомендовал "готовиться к реинтеграции".

Также в материале называются фамилии потенциальной замены: "ДНР" якобы может возглавить экс-депутат Партии регионов Александр Бобков, а "ЛНР" – лидер украинской партии "Союз левых сил" Василий Волга.



"Новости Донбасса"отмечают, что Александр Бобков считается одним из коммуникаторов между бывшими донецкими элитами, лидерами военизированных формирований "ДНР" и Кремлем.

В феврале 2017 года Тымчук уже писал о слухах, что российские кураторы планируют заменить Захарченко Бобковым к лету этого года.

О возможной смене в "руководстве" также пишет один из идеологов сепаратизма Константин Долгов, однако называет другую фамилию претендента. в своем Telegram-канале он высказал мнение, что так называемый "вице-премьер ДНР по экономике" Александр Тимофеев задался целью заменить Захарченко на посту главы "ДНР".



"С этой целью "Ташкент" (позывной Тимофеева) в разы увеличивает финансирование подконтрольных ему СМИ. Задача одна – пиарить шефа", – считает Долгов.

Украинская правда