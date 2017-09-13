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Лавринович отримав копію клопотання про свій арешт

Середа, 13 вересня 2017, 15:40

Колишньому міністру юстиції України Олександру Лавриновичу вручили копію клопотання прокуратури про обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, яке розгляне Печерський районний суд Києва.

Про це розповів у середу журналістам сам екс-міністр після допиту в ГПУ, повідомляє "Укрінформ".

"Мені вручили копію клопотання про мій арешт. Це означає, що завтра в Печерському районному суді міста Києва буде це клопотання. Суд  визначить, коли поставити це питання на розгляд, і тоді в суді розглядатиметься доказовість того, що слідчі прокурори хочуть довести", - сказав Лавринович.

Він зазначив, що стаття про державну зраду, яку йому інкримінує слідство, не передбачає іншого запобіжного заходу, окрім арешту.

"Іншого запобіжного заходу, окрім арешту, не передбачено за цією статтею. Тому вони, розуміючи це, вирішили, що якщо вони наполягатимуть, якщо я буду давати свідчення, які вони хочуть, то я буду на волі. Але для мене правда, законність і честь набагато важливіші за питання перебування на свободі", - сказав екс-міністр.

"Мій адвокат переконаний, що в суді, якщо буде все по закону, можна буде спокійно довести, що ця підозра є необґрунтованою, оскільки не було самої події злочину", - сказав Лавринович.

Він також заявив, що виїжджати з України не має наміру, хоча йому неодноразово це пропонували зробити різні люди, в тому числі і представники Генпрокуратури.

Як відомо,  колишній міністр юстиції Олександр Лавринович є підозрюваним у справі про захоплення влади за допомогою незаконного повернення Конституції 1996 року з 1 вересня 2017 року.

7 вересня Генеральна прокуратура вручила йому підозру про захоплення державної влади.

Українська правда

Теми: ГенпрокуратураЛавринович
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