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Лавринович получил копию ходатайства о своем аресте

Среда, 13 сентября 2017, 15:40

Бывшему министру юстиции Украины Александру Лавриновичу вручили копию ходатайства прокуратуры об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей, которое рассмотрит Печерский районный суд Киева.

Об этом рассказал в среду журналистам сам экс-министр после допроса в ГПУ, сообщает "Укринформ".

"Мне вручили копию ходатайства о моем аресте. Это значит, что завтра в Печерском районном суде города Киева будет это ходатайство. Суд определит, когда поставить этот вопрос на рассмотрение, и тогда в суде будет рассматриваться доказательность того, что следователи прокуроры хотят доказать", - сказал Лавринович.

Он отметил, что статья о государственной измене, которую ему инкриминирует следствие, не предусматривает иной меры пресечения, кроме ареста.

"Другой меры пресечения, кроме ареста, не предусмотрено по этой статье. Поэтому они, понимая это, решили, что если они будут настаивать, если я буду давать показания, которые они хотят, то я буду на свободе. Но для меня правда, законность и честь гораздо важнее вопроса пребывания на свободе", - сказал экс-министр.

"Мой адвокат убежден, что в суде, если все будет по закону, можно спокойно доказать, что это подозрение является необоснованным, поскольку не было самого инцидента преступления", - сказал Лавринович.

Он также заявил, что уезжать из Украины не намерен, хотя ему неоднократно это предлагали сделать разные люди, в том числе и представители Генпрокуратуры.

Как известно, бывший министр юстиции Александр Лавринович является подозреваемым по делу о захвате власти с помощью незаконного возврата Конституции 1996 года с 1 сентября 2017 года.

7 сентября Генеральная прокуратура вручила ему подозрение о захвате государственной власти.

Украинская правда

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Темы: ГенпрокуратураЛавринович
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