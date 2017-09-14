OCCRP: Пентагон закуповував зброю для повстанців Сирії в України

Пентагон купував зброю для сирійських повстанців у Казахстану, Грузії та України.

Про це йдеться в розслідуванні Центру дослідження корупції та організованої злочинності (OCCRP) і Балканського об'єднання журналістів-розслідувачів (BIRN).

"Пентагон найняв цілу армію підрядників і субпідрядників - від багатих військово-промислових корпорацій до фірм, які мають зв'язки з оргзлочинністю. З їх допомогою він відправив сирійським повстанцям, які вже давно воюють з "Ісламською державою" (ІДІЛ), зброю та боєприпаси радянського зразка на суму, що досягає 2,2 мільярда доларів", - стверджується в розслідуванні.

Як з'ясували журналісти, Балканські та східноєвропейські виробники зброї, які і так працюють на повну потужність для постачання сирійської війни, не здатні задовольнити цей попит. Тому Міністерство оборони США звернулося до інших постачальників з Казахстану, Грузії та України, знизивши при цьому вимоги до виробничих стандартів

Ланцюжок поставок зброї був реалізований окремо від вже закритої програми ЦРУ з озброєння повстанців, які воюють проти сирійського президента Башара Асада.

Згідно з розслідуванням, Пентагон закуповує зброю через два канали: через Командування спеціальних операцій (SOCOM), яке управляє спецопераціями у всіх видах збройних сил США, і через Picatinny Arsenal - військову науково-дослідну і виробничу організацію в штаті Нью-Джерсі.

Зброя переправляється з Європи до Туреччини, Йорданії і Кувейту як по морю, так і повітрям. Потім за допомогою літаків або вантажівок вона розподіляється між союзниками США на півночі і півдні Сирії.

За даними тисяч документів про закупівлі, які проаналізували журналісти BIRN і OCCRP, до травня 2017 року (за більш пізні періоди даних немає) SOCOM придбало у Афганістану, Болгарії, Боснії і Герцеговини, Чехії, Казахстану, Польщі, Румунії, Сербії та України зброї та боєприпасів на загальну суму 238,5 мільйона доларів.

В цілому, за підрахунками дослідників, на своїх сирійських союзників Пентагон має намір витратити 2,2 мільярда доларів.