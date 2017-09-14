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OCCRP: Пентагон закупал оружие для повстанцев Сирии у Украины

Четверг, 14 сентября 2017, 04:56
OCCRP: Пентагон закупал оружие для повстанцев Сирии у Украины

Пентагон закупал оружие для сирийских повстанцев у Казахстана, Грузии и Украины.

Об этом говорится в расследовании Центра исследования коррупции и организованной преступности (OCCRP) и Балканского объединения журналистов-расследователей (BIRN). 

"Пентагон нанял целую армию подрядчиков и субподрядчиков — от богатых военно-промышленных корпораций до фирм, имеющих связи с оргпреступностью. С их помощью он отправил сирийским повстанцам, уже давно воюющим с "Исламским государством" (ИГ), оружие и боеприпасы советского образца на сумму, достигающую 2,2 миллиарда долларов", - утверждается в расследовании.

Как выяснили журналисты, Балканские и восточноевропейские производители оружия, которые и так работают на полную мощность для снабжения сирийской войны, не способны удовлетворить этот спрос. Поэтому Министерство обороны США обратилось к другим поставщикам из Казахстана, Грузии и Украины, снизив при этом требования к производственным стандартам

Цепочка поставок оружия была реализована отдельно от уже закрытой программы ЦРУ по вооружению повстанцев, воюющих против сирийского президента Башара Асада.. 

Согласно расследованию, Пентагон закупает оружие по двум каналам: через Командование специальных операций (SOCOM), которое управляет спецоперациями во всех видах вооруженных сил США, и через Picatinny Arsenal - военную научно-исследовательскую и производственную организацию в штате Нью-Джерси.

Оружие переправляется из Европы в Турцию, Иорданию и Кувейт как по морю, так и по воздуху. Затем с помощью самолетов или грузовиков оно распределяется между союзниками США на севере и юге Сирии.

По данным тысяч документов о закупках, которые проанализировали журналисты BIRN и OCCRP, к маю 2017 года (за более поздние периоды данных нет) SOCOM приобрело у Афганистана, Болгарии, Боснии и Герцеговины, Чехии, Казахстана, Польши, Румынии, Сербии и Украины оружия и боеприпасов на общую сумму 238,5 миллиона долларов.

В целом, по подсчетам исследователей, на своих сирийских союзников Пентагон намерен потратить 2,2 миллиарда долларов.

Темы: оружиеСирияСША
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