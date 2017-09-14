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У ГПУ є два підозрюваних в організації вбивства Вороненкова - РосЗМІ

Четвер, 14 вересня 2017, 11:58

Вбивство колишнього депутата Держдуми РФ Дениса Вороненкова в Києві, на замовлення російських спецслужб, організував колишній чоловік Марії Максакової і "злодій в законі" Володимир Тюрін.

Про це повідомляє російське видання "Росбалт", з посиланням на власне джерело в правоохоронних органах.

У публікації сказано, що про це йдеться у відповіді ГПУ, яка надійшла в Москву на запит у справі про вбивство Вороненкова. Організаторами злочину називаються "злодій в законі" Володимир Тюрін (Тюрік) і банкір, який працював останнім часом в Криму.

"Як розповіло "Росбалту" джерело в правоохоронних органах, у відповіді ГПУ на запит організаторами вбивства названі дві людини. Перший - це Володимир Тюрін - колишній чоловік Марії Максакової, яка потім вийшла заміж за Вороненкова. Другий - власник банку, що працює в Криму", - повідомляє видання.

Також наголошується, що в даних, наданих ГПУ, вказані дати, коли вони нібито зустрічалися на півострові для обговорення підготовки злочину.

"Далі йдуть відомості про тісні зв'язки Тюріна і банкіра з кримінальним світом і російськими спецслужбами. Все ведеться до того, що дані дві особи нібито організували вбивство за дорученням співробітників цих спецслужб", - розповів співрозмовник агентства.

"Українська правда" звернулася за коментарем до прес-секретаря генпрокурора Юрія Луценка Лариси Сарган. Але додзвонитися до неї поки не вдалося.

Як відомо, 23 березня 2017 року біля готелю "Прем'єр" в центрі Києва розстріляли екс-депутата Держдуми Росії Дениса Вороненкова, який отримав українське громадянство.

Раніше Генпрокурор України Юрій Луценко заявляв, що замовник вбивства Вороненкова знаходиться на території Росії.

Українська правда

Теми: ГенпрокуратураВороненковРосіявбивство
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