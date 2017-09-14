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У ГПУ есть два подозреваемых в организации убийства Вороненкова - РосЗМИ

Четверг, 14 сентября 2017, 11:58

Убийство бывшего депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова в Киеве, по заказу российских спецслужб, организовал бывший муж Марии Максаковой и "вор в законе" Владимир Тюрин.

Об этом сообщает российское издание "Росбалт", со ссылкой на собственный источник в правоохранительных органах.

В публикации сказано, что об этом говорится в поступившем в Москву ответе ГПУ на запрос по делу об убийстве Вороненкова. Организаторами преступления называются "вор в законе" Владимир Тюрин (Тюрик) и банкир, работавший последнее время в Крыму.

"Как рассказал "Росбалту" источник в правоохранительных органах, в ответе ГПУ на запрос организаторами убийства названы два человека. Первый — это Владимир Тюрин — бывший супруг Марии Максаковой, которая потом вышла замуж за Вороненкова. Второй — владелец банка, работающего в Крыму", - сообщает издание.

Также отмечается, что в данных, предоставленных ГПУ, указаны даты, когда они якобы встречались на полуострове для обсуждения подготовки преступления.

"Дальше идут сведения о тесных связях Тюрина и банкира с криминальным миром и российскими спецслужбами. Все ведется к тому, что данные два лица якобы организовали убийство по поручению сотрудников этих спецслужб", — рассказал собеседник агентства.

"Украинская правда" обратилась за комментарием к пресс-секретарю генпрокурора Юрия Луценка Ларисе Сарган. Однако дозвониться к ней пока не удалось.

Как известно, 23 марта 2017 года около гостиницы "Премьер" в центре Киева расстреляли экс-депутата Госдумы России Дениса Вороненкова, который получил украинское гражданство.

Ранее Генпрокурор Украины Юрий Луценко заявлял, что заказчик убийства Вороненкова находится на территории России.

Украинская правда

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Темы: ГенпрокуратураВороненковРосcияубийство
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