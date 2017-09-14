Україна не повідомляла РФ деталі слідства у справі Вороненкова – прокуратура

В українській прокуратурі стверджують, що не ділилися інформацією про хід розслідування вбивства екс-депутата Держдуми Дениса Вороненкова з Росією.

Про це повідомила речниця прокуратури Києва Надія Максимець у Facebook.

"Поширена у російських ЗМІ інформація про те, що органи прокуратури України повідомили російській стороні відомості про результати розслідування вбивства екс-депутата Держдуми РФ Дениса Вороненкова, не відповідає дійсності", - написала вона.

Максимець розповіла, що слідство в даному кримінальному провадженні проводить прокуратура Києва. На даний час воно перебуває на завершальній стадії.

"Найближчим часом буде оголошено про його результати", - пообіцяла речниця.

Раніше російське видання "Росбалт" написало, що нібито Генпрокуратура України у відповідь на запит з Москви розповіла російським правоохоронним органам про результати розслідування вбивства Вороненкова.

Зокрема, йдеться в статті, ГПУ повідомила про те, що цей злочин на замовлення російських спецслужб організували двоє - колишній чоловік дружини Вороненкова Марії Максакової і власник банку, що працює в Криму.

Українська правда