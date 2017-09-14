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Вдома в учасника "прориву Саакашвілі" знайшли зброю – поліція

Четвер, 14 вересня 2017, 15:14
Вдома в учасника прориву Саакашвілі знайшли зброю – поліція

Поліцейські під час обшуку житла одного з учасників акції на пункті пропуску "Шегині" вилучили автомат та більше тисячі патронів.

Про це повідомляє прес-служба поліції Львівської області.

"13 вересня поліцейські провели санкціонований обшук у помешканні одного з учасників акції на пункті пропуску "Шегині" на українсько-польському кордоні. Там правоохоронці виявили автомат Калашникова та більше тисячі патронів – 790 штук калібру 5,45 мм та 301 штуку калібру 7,62 мм", - йдеться в повідомленні.

Вилучену зброю та боєприпаси направлено на експертизу для з’ясування походження.

Інші подробиці наразі не розкриваються.

 
 

Як повідомлялося, суд вже арештував двох осіб, затриманих після прориву кордону разом із екс-губернатором Одещини Міхеілом Саакашвілі на пункті пропуску "Шегині".

12 вересня поліція Львівської області за фактом прориву кордону на пункті пропуску "Шегині" 10 вересня затримала 5 осіб.

Їм інкримінують вчинення кримінальних правопорушень, передбачених кількома статтями Кримінального кодексу, зокрема – групове порушення громадського порядку.

10 вересня позбавлений українського громадянства Міхеіл Саакашвілі, екстрадиції якого вимагає Грузія, прорвався до України з території Польщі.

Українська правда

Теми: Саакашвіліполіція
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