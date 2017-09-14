Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Дома у участника "прорыва Саакашвили" нашли оружие – полиция

Четверг, 14 сентября 2017, 15:14
Дома у участника прорыва Саакашвили нашли оружие – полиция

Полицейские при обыске жилья одного из участников акции в пункте пропуска "Шегини" изъяли автомат и более тысячи патронов.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Львовской области.

"13 сентября полицейские провели санкционированный обыск в квартире одного из участников акции в пункте пропуска "Шегини" на украинском-польской границе. Там правоохранители обнаружили автомат Калашникова и более тысячи патронов - 790 штук калибра 5,45 мм и 301 штуку калибра 7,62 мм", - говорится в сообщении.

Изъятое оружие и боеприпасы направлены на экспертизу для выяснения происхождения.

Другие подробности пока не раскрываются.

 
 

Как сообщалось, суд уже арестовал двух человек, задержанных после прорыва границы вместе с экс-губернатором Одесской области Михеилом Саакашвили на пункте пропуска "Шегини".

12 сентября полиция Львовской области по факту прорыва границы на пункте пропуска "Шегини" 10 сентября задержала 5 человек.

Им инкриминируют совершение уголовных преступлений, предусмотренных несколькими статьями Уголовного кодекса, в частности - групповое нарушение общественного порядка.

10 сентября лишенный украинского гражданства Михеил Саакашвили, экстрадиции которого требует Грузия, прорвался в Украину с территории Польши.

Украинская правда

Темы: Саакашвилиполиция
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

РФ нанесла 2 удара по Чугуеву, погибла женщина

Зеленский о слежке за Bihus.Info: "Любое давление на журналистов недопустимо"

Скибицкий: Российские ракеты Х-101 отличаются от тех, которые использовали в 2022 году

Кулеба: Путин будет вести войны, пока не умрет. Какой смысл в переговорах?

Темпы экспорта зерна по Черному морю восстановлены почти до довоенного уровня - УАК

Зеленский задал Трампу вопрос: Что будете делать, если Путин не остановится?

Все новости...
Саакашвили
Польские врачи начали обследование Саакашвили
Грузия не будет "консультироваться" с послом, которого Киев попросил поехать из-за Саакашвили
Грузинский посол выехал из Украины на фоне ситуации с Саакашвили
Последние новости
01:20
СМИ: В Хмельницкой области прогремели взрывы
01:11
Под Москвой ПВО сбила беспилотник
01:00
ОбновленоВоздушные силы сообщают об ударных БпЛА, есть сбития
00:43
На востоке страны объявлена ракетная опасность
00:13
США признали хуситов глобальными террористами
23:35
РФ нанесла 2 удара по Чугуеву, погибла женщина
23:17
СБУ изъяла диски с записями камер секретной съемки команды Bihus.Info.
23:07
Экономические новости 17 января: компенсации за уничтоженное жилье ограничили, турецкие банки разрывают отношения с российскими
22:55
В Сумской области из-за падения обломков "Шахеда" есть разрушение
22:43
На Ставке поговорили о ситуации на фронте и действиях Украины в 2024 году
Все новости...
Реклама: