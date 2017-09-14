Дома у участника "прорыва Саакашвили" нашли оружие – полиция

Полицейские при обыске жилья одного из участников акции в пункте пропуска "Шегини" изъяли автомат и более тысячи патронов.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Львовской области.

"13 сентября полицейские провели санкционированный обыск в квартире одного из участников акции в пункте пропуска "Шегини" на украинском-польской границе. Там правоохранители обнаружили автомат Калашникова и более тысячи патронов - 790 штук калибра 5,45 мм и 301 штуку калибра 7,62 мм", - говорится в сообщении.

Изъятое оружие и боеприпасы направлены на экспертизу для выяснения происхождения.

Другие подробности пока не раскрываются.

Как сообщалось, суд уже арестовал двух человек, задержанных после прорыва границы вместе с экс-губернатором Одесской области Михеилом Саакашвили на пункте пропуска "Шегини".

12 сентября полиция Львовской области по факту прорыва границы на пункте пропуска "Шегини" 10 сентября задержала 5 человек.

Им инкриминируют совершение уголовных преступлений, предусмотренных несколькими статьями Уголовного кодекса, в частности - групповое нарушение общественного порядка.

10 сентября лишенный украинского гражданства Михеил Саакашвили, экстрадиции которого требует Грузия, прорвался в Украину с территории Польши.

Украинская правда