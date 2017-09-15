У Балуха в кримському СІЗО почалися проблеми з серцем

У політв'язня Володимира Балуха, який міститься в СІЗО Сімферополя, погіршилося здоров'я.

Про це повідомила координатор Кримської правозахисної групи Ольга Скрипник, передають "Крим. Реалії".

"Влітку в СІЗО було дуже жарко, душно, через що у Володимира Балуха почалися проблеми з серцем, він потребує ліків. Але процес передачі ліків в СІЗО дуже проблематичний і тривалий за часом", - заявила вона.

Також Скрипник зазначила, що проблемою для Балуха та інших ув'язнених в СІЗО є жахливе харчування.

"Те, що готують там, люди їсти не можуть. Все, що вони можуть вживати, - це тільки передачі, які передають родичі і активісти. Але на оформлення в СІЗО передачі теж йде час", - сказала вона.

Як повідомлялося, 4 серпня 2017 року Роздольненський райсуд в Криму засудив Володимира Балуха до 3 років і 7 місяців позбавлення волі в колонії-поселенні і штрафу в розмірі 10 тис. рублів за звинуваченням в незаконному зберіганні боєприпасів і вибухових речовин.

Балух в грудні 2013 року і після анексії Криму в 2014 році вивішував на даху свого будинку на півострові український прапор.

29 серпня стало відомо, що проти політв'язнів Балуха порушили нову кримінальну справу.