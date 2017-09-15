Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

У Балуха в крымском СИЗО начались проблемы с сердцем

Пятница, 15 сентября 2017, 02:54

У политзаключенного Владимира Балуха, который содержится в СИЗО Симферополя, ухудшилось здоровье.

Об этом сообщила координатор Крымской правозащитной группы Ольга Скрипник, передают "Крым. Реалии".

 "Летом в СИЗО было очень жарко, душно, из-за чего у Владимира Балуха начались проблемы с сердцем, он нуждается в лекарствах. Но процесс передачи лекарств в СИЗО очень проблематичен и длителен по времени", - заявила она.

Также Скрипник отметила, что проблемой для Балуха и остальных заключенных в СИЗО является ужасное питание.

"То, что готовят там, люди есть не могут. Все, что они могут употреблять, – это только передачи, которые передают родственники и активисты. Но на оформление в СИЗО передачи тоже уходит время", - сказала она.

Как сообщалось, 4 августа 2017 года Раздольненский райсуд в Крыму приговорил Владимира Балуха к 3 годам и 7 месяцам лишения свободы в колонии-поселении и штрафу в размере 10 тыс. рублей по обвинению в незаконном хранении боеприпасов и взрывчатых веществ.

Балух в декабре 2013 года и после аннексии Крыма в 2014 году  вывешивал на крыше своего дома на полуострове украинский флаг.

29 августа стало известно, что против политузника Балуха возбудили новое уголовное дело.

Темы: политзаключенныеКрым
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

РФ нанесла 2 удара по Чугуеву, погибла женщина

Зеленский о слежке за Bihus.Info: "Любое давление на журналистов недопустимо"

Скибицкий: Российские ракеты Х-101 отличаются от тех, которые использовали в 2022 году

Кулеба: Путин будет вести войны, пока не умрет. Какой смысл в переговорах?

Темпы экспорта зерна по Черному морю восстановлены почти до довоенного уровня - УАК

Зеленский задал Трампу вопрос: Что будете делать, если Путин не остановится?

Все новости...
политзаключенные
Освобожденный политзаключенный Захтей пожаловался на отсутствие помощи от власти
Политзаключенный Захтей выехал из России: был в неволе более 6 лет
Политзаключенных из Симферополя переводят в секретное СИЗО в Чонгаре на границе с Крымом
Последние новости
01:20
СМИ: В Хмельницкой области прогремели взрывы
01:11
Под Москвой ПВО сбила беспилотник
01:00
ОбновленоВоздушные силы сообщают об ударных БпЛА, есть сбития
00:43
На востоке страны объявлена ракетная опасность
00:13
США признали хуситов глобальными террористами
23:35
РФ нанесла 2 удара по Чугуеву, погибла женщина
23:17
СБУ изъяла диски с записями камер секретной съемки команды Bihus.Info.
23:07
Экономические новости 17 января: компенсации за уничтоженное жилье ограничили, турецкие банки разрывают отношения с российскими
22:55
В Сумской области из-за падения обломков "Шахеда" есть разрушение
22:43
На Ставке поговорили о ситуации на фронте и действиях Украины в 2024 году
Все новости...
Реклама: