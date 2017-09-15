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Бойовики "ДНР" передали Україні 19 ув'язнених

П'ятниця, 15 вересня 2017, 03:12

14 вересня донецькі бойовики передали Україні 19 ув'язнених, які відбували покарання в тюрмах "ДНР".

Про це повідомляє прес-служба омбудсмена.

Всього за ініціативою Уповноваженого Верховної Ради з прав людини Валерії Лутковської відбулося 9 подібних переміщень українських засуджених з місць несвободи так званої "ДНР". Було переміщено 166 осіб.

Також 12 осіб були переміщені з пенітенціарних установ анексованого Криму.

Минула передача ув'язнених відбулася 11 квітня. Тоді бойовики передали Україні 14 осіб.

Теми: ДНРДонбас
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