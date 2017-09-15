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Боевики "ДНР" передали Украине 19 заключенных

Пятница, 15 сентября 2017, 03:12

14 сентября донецкие боевики передали Украине 19 заключенных, которые отбывали наказание в тюрьмах "ДНР".

Об этом сообщает пресс-служба омбудсмена.

Всего по инициативе Уполномоченного Верховной Рады по правам человека Валерии Лутковской состоялось 9 подобных перемещений украинских осужденных из мест несвободы так называемой "ДНР". Было перемещено 166 человек.

Также 12 человек были перемещены из пенитенциарных учреждений аннексированного Крыма.

Прошлая передача заключенных состоялась 11 апреля. Тогда боевики передали Украине 14 человек.

Темы: ДНРДонбасс
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