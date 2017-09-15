Чалий: Україна отримає нову партію "Хамві" з США

Чергова партія армійських автомобілів "Хамві" надійде в Україну з США.

Про це повідомив український посол в США Валерій Чалий в ефірі "Радіо Свобода".

"Ті ж самі автомобілі "Хамві" - зараз планується нова поставка нових автомобілів, якісних, в тому числі медичних", - сказав він.

Відповідаючи на питання про летальну зброю, Чалий підтвердив, що підтримка Пентагону і Держдепу в цьому питанні є, рішення залишається за президентом США Дональдом Трампом.

"13 вересня була дискусія експертів високого рівня США, які запропонували говорити про оборонне озброєння – протитанкова зброя, протимінні засоби, засоби комунікації, протибатарейні радари. Ми знайдемо, я думаю, найближчим часом включення вже в законодавчу базу у Конгресі конкретизацію таких видів постачань", - сказав Чалий.

Раніше віце-прем'єр-міністр України з питань європейської і євроатлантичної інтеграції Іванна Климпуш-Цинцадзе заявила, що Україна наблизилася до прийняття рішення США про надання летального оборонного озброєння.