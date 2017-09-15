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Чалый: Украина получит новую партию "Хамви" из США

Пятница, 15 сентября 2017, 03:44

Очередная партия армейских автомобилей "Хамви" поступит в Украину из США.

Об этом сообщил украинский посол в США Валерий Чалый в эфире "Радио Свобода".

"Те же самые автомобили "Хамви" - сейчас планируется новая поставка новых автомобилей, качественных, в том числе медицинских", - сказал он.

Отвечая на вопрос о летальном оружии, Чалый подтвердил, что поддержка Пентагона и Госдепа в этом вопросе есть, решение остается за президентом США Дональдом Трампом.

"13 сентября была дискуссия экспертов высокого уровня США, которые предложили говорить об оборонительном вооружении - противотанковое оружие, противоминные средства, средства коммуникации, противобатарейные радары. Мы найдем, я думаю, в ближайшее время включение уже в законодательную базу в Конгрессе конкретизацию таких видов поставок", - сказал Чалый.

Ранее вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе заявила, что Украина приблизилась к принятию решения США о предоставлении летального оборонительного вооружения.

"Украинская правда" в Threads

Темы: ЧалыйСША
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