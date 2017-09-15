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Генсек ОБСЄ повідомив, в чому складність введення миротворців на Донбас

П'ятниця, 15 вересня 2017, 07:38

Шлях до введення миротворців на Донбас буде непростим.

Про це заявив Генеральний секретар ОБСЄ Томас Ґремінґер, який зараз перебуває з візитом в Україні, передає "5 канал".

"Місію повинен погодити Радбез ООН. Наразі ж, якщо подивитися на різноманітні пропозиції, то чіткого розуміння ще немає, і процес ухвалення такого рішення буде складним. ОБСЄ готова до консультацій, і готова запропонувати свої знання та експертні навички. У нас є понад три роки досвіду діяльності у цьому районі", - зазначив він.

Який саме варіант пропозиції щодо миротворців готова підтримати ОБСЄ та чи підтримає вона ініціативу України ввести миротворців на усю територію окупованого Донбасу, аж до російсько-українського кордону – наразі невідомо.

Ґремінґер також закликав сторони до виконання Мінських угод.

Як відомо, президент Петро Порошенко 7 вересня заявив, що миротворча місія ООН має діяти на всій території Донбасу, а не лише на лінії зіткнення, у місії не повинно бути росіян, не може йтися про погодження її введення з бойовиками, також вона не має означати скасування чи ослаблення антиросійських санкцій.

5 вересня Путін заявив, що доручає міністру закордонних справ РФ внести до Ради безпеки ООН резолюцію щодо миротворців на Донбасі, але на свій манер.

За твердженням Путіна, миротворці можуть перебувати лише на лінії розмежування сторін – для забезпечення безпеки місії ОБСЄ. Крім того, ввести миротворців на схід України можна лише після розведення сторін і відведення важкої техніки, і лише за узгодженням із представниками т. зв "ДНР" і "ЛНР".

Того ж дня Росія направила проект резолюції про розміщення миротворців на Донбасі генсекретарю ООН та голові Ради безпеки ООН.

Представники України у тристоронній контактній групі щодо вирішення конфлікту на Донбасі заявили, що Путін підміняє поняття і знецінює саму ідею миротворців.

У Міністерстві закордонних справ України заявили, що присутність росіян у миротворчій місії неможлива, як і переговори на цю тему з проросійськими бойовиками.  

В України готова своя резолюція про миротворців, заявив представник України при ООН Володимир Єльченко.

Читайте також Усі деталі миротворчої місії: яка битва чекає на Україну в ООН

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Теми: ДонбасОБСЄмиротворці
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