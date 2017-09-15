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Французькі сенатори відвідали Авдіївку й КПВВ "Майорське"

П'ятниця, 15 вересня 2017, 08:49
Французькі сенатори відвідали Авдіївку й КПВВ Майорське

Французькі сенатори на чолі з головою групи дружби "Франція-Україна" Ерве Мореєм відвідали КПВВ "Майорське", де ознайомились із процедурою перетину лінії розмежування.

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО.

Також французька делегація зустрілася з керівництвом військово-цивільних адміністрацій, ознайомились з роботою недержавних засобів масової інформації в регіоні.

Сенатори відвідали й Авдіївку. "Побачене французьку делегацію вразило. Після повернення додому політики мають намір активно закликати співвітчизників до підтримки України". – сказано в повідомленні.

На брифінгу в Краматорську Ерве Морей зазначив, що Франція послідовно підтримує цілісність та суверенітет України, ввела санкції проти Росії, хоча вони негативно позначаються на сільському господарстві Франції.

Сенатори запевнили, що Франція зацікавлена у співпраці з Україною – як у суспільно-політичній, так і в економічній площині.

Однак рішення щодо участі миротворців ООН на території України у французькому парламенті остаточно не прийнято.

При цьому Франція виступає за мир в регіоні, за реформи, дотримання Мінських домовленостей, безпечну роботу місії ОБСЄ.

А голова ВЦА Донецької області Павло Жебрівський запевнив гостей, що війну на сході України можна завершити мирним шляхом протягом лічених місяців, якщо перекрити російсько-український кордон – і це можуть зробити миротворці ООН.

Але Росія пручається цьому.

Жебрівський також запропонував французькому бізнесу інвестувати у Донеччину: "Мрію, щоб кожна європейська країна мала свій індустріальний парк на Донеччині", – заявив він.

"Українська правда" в Threads

Теми: ДонбасАвдіївкаФранціяЖебрівський
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