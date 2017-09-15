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Французские сенаторы посетили Авдеевку и КПВВ "Майорское"

Пятница, 15 сентября 2017, 08:49
Французские сенаторы посетили Авдеевку и КПВВ Майорское

Французские сенаторы во главе с руководителем группы дружбы "Франция – Украина" Эрве Мореем посетили КПВВ "Майорское", где ознакомились с процедурой пересечения линии разграничения.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.

Также французская делегация встретилась с руководством военно-гражданских администраций, ознакомилась с работой негосударственных СМИ в регионе.

Сенаторы посетили и Авдеевку. "Увиденное французскую делегацию поразило. По возвращении домой политики намерены активно призывать соотечественников к поддержке Украины", – говорится в сообщении.

На брифинге в Краматорске Эрве Морей отметил, что Франция последовательно поддерживает целостность и суверенитет Украины, ввела санкции против России, хотя они негативно сказываются на сельском хозяйстве Франции.

Сенаторы заверили, что Франция заинтересована в сотрудничестве с Украиной – как в общественно-политической, так и в экономической плоскости.

Однако решение об участии миротворцев ООН на территории Украины во французском парламенте окончательно не принято.

При этом Франция выступает за мир в регионе, за реформы, соблюдение Минских договоренностей, безопасную работу миссии ОБСЕ.

А глава ВГА Донецкой области Павел Жебривский заверил гостей, что войну на востоке Украины можно завершить мирным путем в течение считанных месяцев, если перекрыть российско-украинскую границу – и это могут сделать миротворцы ООН.

Но Россия сопротивляется этому.

Жебривский также предложил французскому бизнесу инвестировать в Донецкую область: "Мечтаю, чтобы каждая европейская страна имела свой индустриальный парк на Донетчине", – заявил он.

"Украинская правда" в Threads

Темы: ДонбассАвдеевкаФранцияЖебривский
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