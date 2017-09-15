Прокурори просять взяти під варту Лавриновича

Прокурор департаменту спецрозслідування Головного слідчого управління Генпрокуратури Яніс Симонов просить суд обрати запобіжний захід для екс-міністра юстиції Олександра Лавриновича у вигляді утримання під вартою 60 діб.

Про це він заявив, представляючи відповідне клопотання в суді, передає УНІАН.

Симонов зазначив, що є ризик того, що Лавринович може ховатися, впливати на іншого фігуранта справи, колишнього заступника міністра юстиції Володимира Богатиря і впливати на громадську думку з метою дезінформації.

Також він додав, що тяжкість інкримінованого злочину не дозволяє обрати Лавриновичу менш суворий запобіжний захід.

Суддею у справі є Олеся Батрин.

Як повідомлялося, 6 вересня генпрокурор Юрій Луценко повідомив, що Департамент спеціальних розслідувань ГПУ розслідує справу про конституційний переворот 2010 року, який призвів до захоплення влади шляхом розширення неконституційним шляхом повноважень президента за рахунок звуження ролі і повноважень парламенту і уряду.

Підозрюваними в цьому кримінальному провадженні є екс-президент Віктор Янукович і екс-міністр юстиції Лавринович. Їх підозрюють у скоєнні злочину, передбаченого ч.1 ст.109 Кримінального кодексу України (Дії, вчинені з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, а також змова про вчинення таких дій).

Луценко пояснив, що Янукович і Лавринович підозрюються в захопленні державної влади, в тому числі шляхом вжиття заходів до незаконного, без рішення Верховної Ради, зміни чинної Конституції шляхом внесення в держреєстр нормативно-правових актів тексту Конституції в редакції 1996 року і його офіційного опублікування.