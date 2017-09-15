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Прокуроры просят взять под стражу Лавриновича

Пятница, 15 сентября 2017, 11:53

Прокурор департамента спецрасследований Главного следственного управления Генпрокуратуры Янис Симонов просит суд избрать меру пресечения для экс-министра юстиции Александра Лавриновича в виде содержания под стражей 60 суток.

Об этом он заявил, представляя соответсвующее ходатайство в суде, передает УНИАН.

Симонов отметил, что существует риск того, что Лавринович может скрываться, влиять на другого фигуранта дела, бывшего заместителя министра юстиции Владимира Богатыря и влиять на общественное мнение с целью дезинформации.

Также он добавил, что тяжесть инкриминируемого преступления не позволяет избрать Лавриновичу менее строгую меру пресечения.

Судьей в деле является Олеся Батрин.

Как сообщалось, 6 сентября генпрокурор Юрий Луценко сообщил, что Департамент специальных расследований ГПУ расследует дело о конституционном перевороте 2010 года, который привел к захвату власти путем расширения неконституционным способом полномочий президента за счет сужения роли и полномочий парламента и правительства.

Подозреваемыми в этом уголовном производстве являются экс-президент Виктор Янукович и экс-министр юстиции Лавринович. Их подозревают в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.109 Уголовного кодекса Украины (Действия, совершенные с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, а также сговор о совершении таких действий).

Луценко объяснил, что Янукович и Лавринович подозреваются в захвате государственной власти, в том числе путем принятия мер к незаконному, без решения Верховной Рады, изменению действующей Конституции путем внесения в госреестр нормативно-правовых актов текста Конституции в редакции 1996 года и его официального опубликования.

"Украинская правда" в Threads

Темы: Лавринович
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