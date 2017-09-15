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Керри объяснил Порошенко, чтот тот не прав в вопросе антикоррупционного суда

Пятница, 15 сентября 2017, 12:24

Бывший госсекретарь США Джон Керри считает, что президент Порошенко не прав в публичной позиции по антикоррупционному суду.

Об этом он заявил в выступлении во время ежегодной встречи Yalta European Strategy, сообщает "Европейская правда".

В пятницу Порошенко оппонировал призывам незамедлительно создать антикоррупционный суд аргументом о том, что в практике стран ЕС и США нет таких судов. Порошенко отметил, что такие суды есть лишь в отдельных странах "третьего мира", и поддержал создание антикоррупционной палаты в Верховном суде.

"Я хочу ответить тем, что у нас каждый суд - антикоррупционный. И спецпрокурор сейчас расследует дело в отношении президента", - подчеркнул Керри. Конференц-зал встретил эти слова аплодисментами.

Экс-госсекретарь также подчеркнул, что для Украины вопрос противодействия коррупции остается ключевым для дальнейшего развития.

Напомним, в пятницу президент Петр Порошенко выразил надежду, что уже в октябре в Украине появится антикоррупционная палата, а создание соответствующего суда может подождать.

Как сообщалось, ранее Верховная рада пыталась принять законопроект о создании Высшего антикоррупционного суда в Украине, но по поводу него в парламенте возникли споры.

Сейчас на экспертизе Венецианской комиссии находятся законопроекты о создании в Украине антикоррупционного суда и о создании специализированной антикоррупционной палаты при существующем Верховном суде.

13 июля председатель Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер заявил, что Европейский Союз больше не настаивает на создании отдельного антикоррупционного суда в Украине, а согласен на создание антикоррупционной палаты в рамках действующей судебной системы.

Впоследствии представитель ЕС пояснил, что Юнкер выступает за создание необходимых органов для борьбы с коррупцией в Украине и не отрицал создания отдельного антикоррупционного суда, поддержав специальную антикоррупционную палату в рамках имеющейся судебной системы.

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Темы: коррупциясуд
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