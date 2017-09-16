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Гройсман: не має значення, буде антикорупційна палата чи суд

Субота, 16 вересня 2017, 10:51

Прем'єр Володимир Гройсман заявляє, що не має значення, чи буде створено Антикорупційний суд або палату, головне, щоб цей орган був незалежний і створився швидко.

Про це він заявив в ході 14-ї щорічної зустрічі Ялтинської європейської стратегії (YES) в Києві в суботу, передає "Інтерфакс-Україна".

"Необхідно швидко створити інструмент, який дозволить здійснювати правосуддя над корупціонерами - це важливо, і як це буде називатися - Антикорупційна палата суду незалежна, Антикорупційний суд - не має значення, тому що необхідно швидко створити той орган, який буде займатися цими (питаннями)", - заявив Гройсман.

Він зазначив, що як прем'єр повинен забезпечити достатнє фінансування для роботи такого органу.

"Я підтримую створення Антикорупційного суду або Антикорупційної палати, але підкреслюю: дуже важливо, щоб це було швидко і щоб ця структура була незалежна", - сказав прем'єр.

При цьому він додав, що зараз в судах перебуває близько 1 тис. незавершених справ по боротьбі з корупцією.

Як повідомлялося, 15 вересня президент Петро Порошенко заявив: "Я сподіваюся, що ми створимо антикорупційну палату (в існуючий судовій системі – ред.) наступного місяця, а вже після цього, якщо антикорупційний суд з'явиться у 2019 чи 2020 році, то будемо тільки раді"

Раніше Верховна Рада намагалася ухвалити законопроект про створення Вищого антикорупційного суду в Україні, але щодо нього в парламенті виникли суперечки.

Зараз на експертизі Венеціанської комісії знаходяться законопроекти про створення в Україні антикорупційного суду та про створення спеціалізованої антикорупційної палати при існуючому Верховному Суді.

Генеральний прокурор Юрій Луценко проти створення окремого антикорупційного суду, замість цього він також підтримує ідею створення спеціалізованої палати при суді, який вже існує.

Водночас Міжнародна організація Transparency Іntеrnаtіоnаl вважає, що антикорупційна палата при існуючому суді не зможе замінити незалежного антикорупційного суду в Україні.

Читайте також: Антикорупційний суд в Україні: передумови утворення та гарантії ефективності

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"Українська правда" у Threads

Теми: Гройсманкорупція
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