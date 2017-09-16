Гройсман: не имеет значения, будет антикоррупционная палата или суд

Премьер Владимир Гройсман заявляет, что не имеет значения, будет ли создан Антикоррупционный суд или палата, главное, чтобы этот орган был независим и создался быстро.

Об этом он заявил в ходе 14-й ежегодной встречи Ялтинской европейской стратегии (YES) в Киеве в субботу, передает "Интерфакс-Украина".

"Необходимо быстро создать инструмент, который позволит осуществлять правосудие над коррупционерами - это важно, и как это будет называться - Антикоррупционная палата суда независимая, Антикоррупционный суд - не имеет значения, потому что необходимо быстро создать тот орган, который будет заниматься этими (вопросами)", - заявил Гройсман.

Он отметил, что как премьер должен обеспечить достаточное финансирование для работы такого органа.

"Я поддерживаю создание Антикоррупционного суда или Антикоррупционной палаты, но подчеркиваю: очень важно, чтобы это было быстро и чтобы эта структура была независима", - сказал премьер.

При этом он добавил, что сейчас в судах находится около 1 тыс. незавершенных дел по борьбе с коррупцией.

Как сообщалось, 15 сентября президент Петр Порошенко заявил: "Я надеюсь, что мы создадим антикоррупционную палату (в существующий судебной системе - ред.) в следующем месяце, а уже после этого, если антикоррупционный суд появится в 2019 или 2020 году, то будем только рады"

Ранее Верховная Рада пыталась принять законопроект о создании Высшего антикоррупционного суда в Украине, но по нему в парламенте возникли споры.

Сейчас на экспертизе Венецианской комиссии находятся законопроекты о создании в Украине антикоррупционного суда и о создании специализированной антикоррупционной палаты при существующем Верховном Суде.

Генеральный прокурор Юрий Луценко против создания отдельного антикоррупционного суда, вместо этого он также поддерживает идею создания специализированной палаты при суде, который уже существует.

В то же время Международная организация Transparency Иntеrnаtиоnаl считает, что антикоррупционная палата при существующем суде не сможет заменить независимый антикоррупционный суд в Украине.

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