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Гройсман прокоментував прихід СБУ до "Української правди": Дурість

Субота, 16 вересня 2017, 16:45

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман назвав "дурістю" візит СБУ до Української правди з вимогою видалити з сайту статтю. 

Про це Гройсман заявив у коментарі журналісту УП.

"Я спершу читав, що вони (представники СБУ) прийшли, а потім - що помилилися... Якщо чесно - це не має нічого (спільного) зі здоровим глуздом",  - зазначив глава уряду. 

На питання, хто, на його думку, дає такі "сигнали", Гройсман зазначив: "Я не великий фахівець по "сигналах".

"Та я не думаю, що це - "сигнал", на мою думку, це - дурість",  - додав Гройсман. 

Як відомо, 14 вересня слідчий СБУ вручив головному редактору "Української правди" Севгіль Мусаєвій лист, який містить вимогу видалити січневу статтю про зрив державної програми реформування оборонно-промислового комплексу.

На думку спецслужби, вказаний матеріал розголошує державну таємницю, оскільки містить дані про державну програму реформування та розвитку оборонно-промислового комплексу до 2020 року.

СБУ, за законом, підпорядковується президенту.

Президент Петро Порошенко заявив, що вважає неприпустимими претензії Служби безпеки України до інтернет-видання "Українська правда".  

Читайте також: "Гастролі" СБУ. Чому спецслужба прийшла до УП. 

Українська правда 

Теми: ГройсманСБУ
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