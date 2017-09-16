Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Гройсман прокомментировал визит СБУ в "Украинскую правду": Глупость

Суббота, 16 сентября 2017, 16:45

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман назвал "глупостью" визит СБУ в Украинскую правду с требованием удалить с сайта статью.

Об этом Гройсман заявил в комментарии журналисту УП.

"Я сначала читал, что они (представители СБУ) пришли, а потом - что ошиблись ... Если честно - это не имеет ничего (общего) со здравым смыслом", - отметил глава правительства.

На вопрос, кто, по его мнению, дает такие "сигналы", Гройсман отметил: "Я не большой специалист по "сигналам".

"Но я не думаю, что это - не "сигнал", по моему мнению, это - глупость", - добавил Гройсман.

Как известно, 14 сентября следователь СБУ вручил главному редактору "Украинской правды" Севгиль Мусаевой письмо, содержащее требование удалить январскую статью о срыве государственной программы реформирования оборонно-промышленного комплекса.

По мнению спецслужбы, указанный материал разглашает государственную тайну, поскольку содержит данные о государственной программе реформирования и развития оборонно-промышленного комплекса до 2020 года.

По закону, СБУ подчиняется президенту.

Президент Петр Порошенко заявил, что считает недопустимыми претензии Службы безопасности Украины к интернет-изданию "Украинская правда".

Украинская правда

Темы: ГройсманСБУ
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

РФ нанесла 2 удара по Чугуеву, погибла женщина

Зеленский о слежке за Bihus.Info: "Любое давление на журналистов недопустимо"

Скибицкий: Российские ракеты Х-101 отличаются от тех, которые использовали в 2022 году

Кулеба: Путин будет вести войны, пока не умрет. Какой смысл в переговорах?

Темпы экспорта зерна по Черному морю восстановлены почти до довоенного уровня - УАК

Зеленский задал Трампу вопрос: Что будете делать, если Путин не остановится?

Все новости...
Гройсман
Румыния одобрила выделение первого из 100 млн евро транша помощи Молдове
Новый рейтинг партий: в Раду проходят Разумков и Гройсман, но не Кличко
Однажды в Вильнюсе. Как Ахметов ищет кандидатов в президенты
Последние новости
01:20
СМИ: В Хмельницкой области прогремели взрывы
01:11
Под Москвой ПВО сбила беспилотник
01:00
ОбновленоВоздушные силы сообщают об ударных БпЛА, есть сбития
00:43
На востоке страны была объявлена ракетная опасность
00:13
США признали хуситов глобальными террористами
23:35
РФ нанесла 2 удара по Чугуеву, погибла женщина
23:17
СБУ изъяла диски с записями камер секретной съемки команды Bihus.Info.
23:07
Экономические новости 17 января: компенсации за уничтоженное жилье ограничили, турецкие банки разрывают отношения с российскими
22:55
В Сумской области из-за падения обломков "Шахеда" есть разрушение
22:43
На Ставке поговорили о ситуации на фронте и действиях Украины в 2024 году
Все новости...
Реклама: