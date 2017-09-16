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Українця Гриба після лікарні знову перевели в СІЗО

Субота, 16 вересня 2017, 16:44

Адвокат громадянина України Павла Гриба, утримуваного в СІЗО Краснодара (РФ), Андрій Сабінін підтвердив, що його підзахисний був у лікувальному закладі, але в даний час знову в СІЗО.

"Дійсно, вчора Павла вивозили до лікувального закладу. Це не пов'язано з погіршенням здоров'я. Комісія лікарів вирішувала питання про можливість перебування в СІЗО, про наявність/відсутність захворювань, які цьому перешкоджають. Письмового висновку поки немає, вихідні", - написав він на сторінці в Facebook у суботу.

Сабінін зазначив, що Гриб повернувся до СІЗО.

У той же час, міністр закордонних справ України Павло Клімкін заявив, що МЗС не отримало відповіді від білоруської сторони щодо обставин затримання Гриба.

"Поки ні. Ми відразу звернулися до білорусів, я розмовляв з міністром закордонних справ. Зараз ми намагаємося отримати цю відповідь... Будемо послідовно працювати і отримувати цю відповідь", - сказав міністр журналістам у кулуарах Ялтинської європейської стратегії у Києві в суботу.

За його словами, Україна стурбована цією ситуацією.

"Ми розуміємо, що російські спецслужби працюють на території Білорусі, і ми повинні для себе зрозуміти, яку небезпеку це несе для наших громадян. Оскільки МЗС відповідає за безпеку наших громадян за кордоном, то ми повинні дати відповідні рекомендації", - уточнив Клімкін.

Як повідомлялося, 15 вересня сестра українця Павла Гриба Ольга Гриб повідомила, що його перевели з СІЗО до лікарні.

У Міністерстві закордонних справ України підтвердили, що Гриба дійсно перевели із СІЗО №5 до лікарні.

Як відомо, Павло Гриб зник 24 серпня в Білорусі. За його словами, на автостанції Гомеля його викрали невідомі люди у цивільному і передали іншим невідомим людям у якомусь лісі. Більше доби його тримали в приміщенні без вікон, після чого відвезли до Смоленської області, де "законно" оформили арешт.

В Білорусі не визнають своєї причетності до викрадення хлопця і обурюютьсячерез вислови українського МЗС про небезпеку для українців в Білорусі.

За офіційною інформацією, з 25 серпня він знаходиться в краснодарському СІЗО. Влада Росії намагається звинуватити його у тероризмі.

До нього тривалий час не пускали адвоката та українських  консулів. Але за попередньою домовленістю українські представники посольства мають зустрітися з ним 18 вересня.

Інтерфакс-Україна

Теми: Росіяполітв'язні
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